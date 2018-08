Hinter Leon Bauchmüller liegt ein erfolgreiches Renn-Wochenende in Faßberg. (B. Niemann)

Faßberg. Der Norddeutsche ADAC Kart Cup 2018 neigt sich allmählich dem Ende entgegen. In Faßberg ist jetzt das vorletzte Rennen des Jahres ausgetragen worden. Und der Bendingbosteler Leon Bauchmüller war in der Bambini-Klasse einmal mehr nicht zu bremsen. Der Nachwuchs-Motorsportler feierte seinen vierten Tagessieg in Folge und sicherte sich damit vorzeitig den Titel in der Regionalserie.

Bereits in der Qualifikation wurde Leon Bauchmüller seiner Favoritenrolle gerecht. Auf Anhieb legte er deutliche Bestzeiten hin. Aus der ersten Reihe startend, war er dann in den folgenden Rennen nicht von seinen Konkurrenten aufzuhalten. Bauchmüller fuhr jeweils einen beachtlichen Vorsprung auf seine Verfolger heraus. So durfte der junge Kartfahrer mit einem Dreifach-Triumph seinen vierten Tagessieg in Folge bejubeln.

Jetzt geht’s in die Pfalz

Doch damit nicht genug: Denn durch die Erfolge in Faßberg stand Leon Bauchmüller auch als vorzeitiger Champion der Bambini-Klasse fest. „Das war ein tolles Rennwochenende. Es lief von Beginn an alles nach Plan. Bereits vor dem Finale als Champion festzustehen, ist die Krönung einer bisher guten Saison. Ein großer Dank an meine Eltern, mein Team sowie unsere Partner für deren Unterstützung“, fasste der Elfjährige das Renn-Wochenende zusammen. Weiter geht es für ihn Ende August mit einem Doppelschlag im oberpfälzischen Wackersdorf. Vom 25. bis 26. August ist dort der ADAC Kart Cup zu Gast, eine Woche später findet dann das Finale des ADAC Kart Masters statt.