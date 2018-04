Hinter dem Einsatz von Liv Süchting steht noch ein Fragezeichen. (Björn Hake)

Die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten haben in den vergangenen Jahren mit ihrem Trainer Sebastian Kohls viele Erfolge erzielt. Eine Sache blieb dem Trainer mit seinem Team bisher allerdings verwehrt. „Ich habe noch nie in Altlandsberg gewonnen. Damit sollte ich jetzt langsam mal anfangen“, sagt Kohls schmunzelnd. Denn an diesem Spieltag hat er die letzte Chance, eine Partie beim MTV 1860 Altlandsberg siegreich zu gestalten. Bekanntlich gibt Kohls seinen Posten nach der Saison ab und wechselt in den Jugendbereich des TVO.

Kohls und Co. können die weite Auswärtsfahrt vollkommen befreit angehen. Denn nach dem Unentschieden gegen Jörl ist die Klasse endgültig gesichert. „Der Druck ist sicherlich weg. Aber wir wollen die Zügel nicht schleifen lassen“, so Kohls. Man wolle auf Sieg spielen und den Abstiegskampf in der Liga nicht mitentscheiden. Denn Altlandsberg, das vor der Saison hoch gehandelt wurde, steckt noch mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Kohls: „Es geht auch darum, dass wir nach der Begegnung in den Spiegel schauen können.“ Neben den Langzeitverletzten fehlen Lisa Goldschmidt (Fußprellung) undVictoria Otten. Der Einsatz von Liv Süchting (Abi-Prüfung) ist noch fraglich.

Der Anpfiff ertönt Sonnabend um 19.30 Uhr in Altlandsberg.