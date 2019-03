Verbandsliga Nordsee Männer: Vor dem vergangenen Spiel hat Trainer Florian Schacht den Druck im Abstiegskampf bewusst von seiner Mannschaft ferngehalten und wurde mit einem Zähler belohnt. Ein Punkt, den die SG Achim/Baden II am Sonntag mit einem Heimsieg gegen den Tabellenletzten, TuS Bramsche, vergolden und den Rückstand von aktuell vier Punkten auf das rettende Ufer weiter verkürzen kann.

Es steht also ein echtes Abstiegsendspiel an. Dennoch bleibt Schacht seiner Devise treu und versucht keinen Druck an das Team heranzulassen, doch das fällt ihm vor dieser so wichtigen Partie gar nicht so leicht: „Es ist ein 50:50-Spiel, das die Mannschaft gewinnen wird, die den besseren Tag erwischt“, sagt Schacht und fügt gleichzeitig hinterher: „Wenn wir den Klassenerhalt noch schaffen wollen, müssen wir schon gewinnen“. Dabei nicht mithelfen kann Max Schirmacher, der genau wie Rechtsaußen Noah Zilz im Skiurlaub weilt. Neben den verletzten Lennart Block ist der Einsatz von Dominik Stoick fraglich (Mandelentzündung).

Anpfiff: Sonntag um 16.45 Uhr in Achim