Michel Wülbers-Mindermann (r.) hatte einige Chancen, nutzte diese aber allesamt nicht. (Björn Hake)

Fischerhude. Für den TSV Fischerhude-Quelkhorn ist eine verkorkste Saison in der Fußball-Kreisliga nun abgeschlossen. Das Team von der Wümme beendete in seinem letzten Spiel zwar die schwarze Serie von fünf Niederlagen in Folge, kam aber gegen den FSV Langwedel-Völkersen nicht zu einem Erfolg. Die Partie endete mit einem 0:0.

Nach verheißungsvollem Start in die Serie und der Ambition, um den Titel mitzuspielen, lief bei der von Yannick Becker und Matthias Warnke betreuten Mannschaft im Jahr 2019 nicht mehr viel zusammen. Es wurde nur gegen Schlusslicht Lohberg (3:0) am 28. April ein Sieg gefeiert und die zweitschlechteste Saisonplatzierung nach dem Abstieg aus der Bezirksliga (2012/2013) mit Rang acht erreicht. „Unser großes Manko war, dass wir einfach unsere Chancen nicht genutzt haben“, fand Becker eine Erklärung.

So war es auch gegen den FSV, der ebenfalls eine schwache Rückserie spielte und gleich acht seiner zwölf Partien im Jahr 2019 verlor. Fischerhudes Michel Wülbers-Mindermann hatte vor der Halbzeit und auch in Durchgang zwei mehrere gute Chancen, scheiterte aber immer wieder an FSV-Keeper Mika-Ole Haase. „An seinem Geburtstag hätten wir Michel einen Treffer gegönnt“, sagte Becker, dessen Team auch die letzte Chance durch Kai Wätjen kurz vor Schluss nicht nutzte. Weil der FSV nach einer Stunde einen strittigen Strafstoß vergab, endete die Partie torlos. Es war für Fischerhude das erste Unentschieden in der nun abgelaufenen Spielzeit 2018/2019.