Sieben Wochen nach der abgesagten Verdener Bahneröffnung haben fünf junge LGKV-Athleten das Sprintmeeting des SV Werder Bremen auf Platz 11 am Weserstadion zum ersten Wettkampf der Stadionsaison 2020 genutzt. „Unter Corona-Bedingungen wurden schon starke Leistungen gezeigt, allen voran der 10,27-Sekunden-Sprint des Wattenscheiders Philipp Trutenat“, berichtete LGKV-Sportwart Helmut Behrmann.

Die stärkste Leistung der LGKV-Truppe bei dem etwas anderen Wettkampf – nur jede zweite Laufbahn wurde genutzt – gelang der Verdenerin Hannah Wittboldt-Müller in der W15-Jugend. Im vergangenen Winter hatte sie sich erstmals über 300 Meter bei einem Hallensportfest in Hannover versucht. Nun war sie als Dritte von acht angetretenen Läuferinnen mit 44,19 Sekunden mehr als zwei Sekunden schneller im Ziel.

In der W14-Jugend startete Linna Gerkens vom TSV Kirchlinteln bei ihrem ersten 100-Meter-Sprint. Mit 13,94 Sekunden verfehlte sie den Endlauf nur knapp. Ihre vier Jahre ältere Schwester Kajsa vom LAV Verden spürte beim Einlaufen für ihren 100-Meter-Sprint eine alte Oberschenkelverletzung. „So konnte sie ihre Leistung nicht abrufen und musste mit 13,70 Sekunden zufrieden sein. Der Gang zum Arzt ist nun erst einmal nötig“, sagte Behrmann. Das gilt auch für U20-Sprinter Mika Brennecke (Verden). Er kam in seinem 100-Meter-Sprint mit 11,83 Sekunden nahe an seine persönliche Bestzeit von 11,77 Sekunden heran, musste dann aber wegen Oberschenkelproblemen auf den geplanten 400-Meter-Lauf verzichten. Sein Trainingskamerad Simon Peno (Achim), der noch nicht wieder lange im Training ist, gelangen bei den Läufen der Männer mit 13,04 Sekunden über 100 Meter und 26,62 Sekunden über 200 Meter ausbaufähige Ergebnisse.