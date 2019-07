Zeigte eine überzeugende Vorstellung in seinem Studienort: Jonas Pannevis. (Klama)

Hamburg/Zeven/Wageningen. Gleich in drei verschiedenen Städten haben die Leichtathleten der LG Kreis Verden kürzlich erfolgreiche Wettkämpfe bestritten. Inga Wedig trat beispielsweise bei den Norddeutschen Meisterschaften in Hamburg an. Das LGKV-Werferass sicherte sich mit der ein Kilogramm schweren Kugel in der U20-Jugend die Vizemeisterschaft. „Mit 11,65 Metern musste die jüngste der sieben Kugelstoßerinnen nur einer Konkurrentin 29 Zentimeter Vorsprung lassen“, berichtete LGKV-Sportwart Helmut Behrmann. Mit ihrer Weite trennen Inga Wedig nur noch 31 Zentimeter vom Kreisrekord der U20-Jugend.

Auch beim Zevener Schülersportfest waren LGKV-Athleten vertreten. Hannah Wittboldt-Müller sicherte sich in der W14-Jugend über 80 Meter Hürden in einer Zeit von 13,57 Sekunden den Sieg. Damit blieb sie nur knapp über ihrer Jahresbestzeit. Im Weitsprung gelangen ihr 4,63 Meter, was am Ende Rang zwei bedeutete. Charlotte Nolte, die ebenfalls in der W14-Jugend startete, kam als Vierte im Weitsprung mit 3,85 Metern nicht ganz an ihre Bestweite heran. Im Kugelstoßen reichten 6,91 Meter für Platz drei.

Sprinter Jonas Pannevis ging bei einem Abendsportfest in seinem niederländischen Studienort Wageningen an den Start. Über 400 Meter lief er ein einsames Rennen und gewann souverän in 49,11 Sekunden. Damit verbesserte er sich auf dieser Distanz um sechs Zehntelsekunden. In der aktuellen Niedersachsenrangliste belegt er mit dieser Zeit Rang drei.