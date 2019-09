Bei der Landesmeisterschaft erreichten die jungen LGKV-Athleten passable Ergebnise. Unter anderem hatten Kajsa Gerkens, Hannah Wittboldt-Müller, Charlotte Nolte und Mika Brennecke (v. l.) teilgenommen. (FR)

Braunschweig. Die Leichtathleten der LG Kreis Verden sind mit einigen Erfolgserlebnissen aus Braunschweig heimgekehrt. Denn gleich mehrfach wurden sie in der Löwenstadt zur Siegerehrung aufgerufen, ermittelt wurden dort die Landesmeister der U16- sowie U20-Jugend. Heraus stach Werferin Inga Wedig: Sie erreichte im Wettbewerb der U20-Jugend den zweiten Platz im Kugelstoßen und kam im Diskuswurf auf Rang fünf.

Mit ihrem Ergebnis beim Kugelstoßen gelang ihr dabei eine echte Überraschung. So wurde in Braunschweig mit der vier Kilogramm schweren Kugel gestoßen – die Drehstoßtechnik beherrscht Wedig noch nicht sicher. Im Wettbewerb ist das nun auch deutlich geworden: Mit 10,8 Meter verwies sie als Zweite aber trotzdem ältere Gegnerinnen auf die hinteren Ränge. Für sie war es das gleiche Resultat wie schon bei der Norddeutschen Meisterschaft, als für Wedig auch schon das vier Kilogramm schwere Gerät dran war. Nahezu an ihre Bestleistung kam die LGKV-Athletin dann anschließend beim Diskuswurf heran. Für das Treppchen reichte es aber nicht, mit 29,33 Meter landete sie auf Platz fünf.

Komplettiert wurde der gute Auftritt der LGKV-Werferinnen von Charlotte Nolte. Im Hammerwurf der W14-Jugend blieb sie mit 22,83 Meter nur knapp unter ihrem kürzlich geworfenen Kreisrekord von 23,07 Meter. Damit kam Nolte auf Rang sechs, mit dem sie sich laut LGKV-Sportwart Helmut Behrmann zufrieden zeigte. Die gleiche Platzierung erkämpfte sich bei mehr als 30 Grad Sommerhitze Stella Kuhr. Beim 1500-Meter-Lauf der U20-Jugend verfehlte sie mit 5:49,41 Minuten allerdings ihre Bestzeit.

Ebenfalls Sechste ist Kajsa Gerkens geworden. Bei der Landesmeisterschaft absolvierte sie ihren Hürdensprint über 100 Meter in 18,23 Sekunden. Eine bessere Platzierung blieb er verwehrt, da sie im Endlauf nach der halben Strecke aus dem Rhythmus kam – und das war erklärbar: Gerkens kam vor zweieinhalb Wochen aus den USA zurück. Ein Jahr hatte sie sich dort laut Behrmann aufgehalten und dreieinhalb Monate nicht trainiert.

Auch Hannah Wittboldt-Müller, LGKV-Talent der W14-Jugend, konnte noch nicht wieder ihr wirkliches Leistungsvermögen zeigen. Nach gerade überstandenen Fußproblemen kam sie als Siebte des 80-Meter-Hürdenvorlaufs nach 14,47 Sekunden ins Ziel. Beim Weitsprung schwächelte Wittboldt-Müller mit 4,33 Meter und Rang 22 ebenfalls. Des Weiteren absolvierte sie ihren 100-Meter-Vorlauf in 14,31 Sekunden.

Der Trainingsrückstand nach Verletzungs- und Sommerpause war U20-Sprinter Mika Brennecke anzusehen. Der Verdener Athlet verpasste als Fünfter mit 11,92 Sekunden im 100-Meter-Vorlauf die Teilnahme am Zwischenlauf um eine winzige Hundertstelsekunde. Im ersten von drei Zeitläufen über 200 Meter kam er mit 24,68 Sekunden auf Platz 17.