Das Stadion in Verden ist das sportliche Zentrum der LG Kreis Verden. Dort trainieren die Athleten und tragen viele Wettkämpfe aus. (Björn Hake)

Auf solche Ereignisse fiebern Vereine, Institutionen und Verbände lange Zeit hin – auf Jubiläen. In diesem Jahr herrscht bei der LG Kreis Verden (LGKV) große Aufregung. Denn die Leichtathletik-Startgemeinschaft aller im Landkreis Verden feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Die große Party sollte am 28. März im Gasthof zur Linde – besser bekannt als Meyer Bierden – steigen. Doch das Coronavirus hat den Plänen der LGKV einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Jubiläumsfeier musste abgesagt werden. Doch aufgeschoben heißt nicht aufgehoben. Sie soll im Herbst nachgeholt werden. Es wird also noch der Tag kommen, an dem die Leichtathleten auf eine 50 Jahre alte Erfolgsgeschichte zurückblicken können.

Die Planungen waren intensiv, umfangreich und natürlich auch schon weit fortgeschritten. Wobei diese Aussage sogar weit untertrieben ist: Sie waren im Grunde abgeschlossen. „Corona sei Dank.“ Das ist der Satz, der Bernd Kunze über die Lippen kommt, als er im Gespräch mit unserer Zeitung auf die Verschiebung der Feier angesprochen wird. Allen Beteiligten sei der Schritt sehr schwergefallen, erzählt der Vorsitzende der LGKV. „Denn die vergangenen Wochen waren sehr intensiv. Die sechsmonatige Planung war aber eben auch nicht für die Katz“, verdeutlicht der Vorsitzende, dass die Jubiläumsfeier nicht komplett ins Wasser fällt. In der derzeit schwierigen Situation sieht Kunze daher auch etwas Positives: „Die Vorarbeit, die wir alle geleistet haben, hilft uns natürlich für den Nachholtermin. Diesen wollen wir ins zweite Halbjahr legen, wenn sich die Freiluft-Saison dem Ende neigt.“

Zudem meinte Bernd Kunze, dass das Organisationsteam einen guten Weitblick gehabt habe. „Denn bereits vor 14 Tagen begannen bei uns die ersten Überlegungen, die Feier zu verschieben.“ Ende des vergangenen Jahres sei zwar noch längst nicht abzusehen gewesen, dass das Coronavirus und dessen Auswirkungen Europa und Deutschland im jetzigen Ausmaße betreffen würde, meinte Bernd Kunze, doch dieser Eindruck habe sich zunehmend gewandelt. In der zweiten März-Woche habe man dann den Entschluss gefasst, die Feier aufzuschieben. „Und das natürlich schweren Herzens“, sagt der LGKV-Vorsitzende. Direkt nach der Entscheidung sei ein Großteil der 200 Jubiläumsgäste informiert worden. Dies musste laut Kunze recht schnell gehen: „Denn wir haben Sportler aus der gesamten Bundesrepublik und auch aus dem Ausland eingeladen.“

Von den Eingeladenen habe die LGKV schon viele Rückmeldungen erhalten. Alle beinhalten laut Kunze denselben Tenor: „Alle haben Verständnis für unsere Entscheidung. Sie wird von den Menschen wertgeschätzt. Und auch der Vorstand und das Organisationsteam waren sich sofort alle einig und haben mit einer Stimme gesprochen.“ Aktuell sind es nun einmal andere Dinge, die im Vordergrund stehen müssen.

Nun hoffen Kunze und seine Mitstreiter, dass für die Leichtathleten im Herbst das LGKV-Jubiläum wieder in den Mittelpunkt rückt. Wenn die Feier in Bierden ansteht, werden alle Gäste in Erinnerungen schwelgen. Viel dürfte an diesem Tag auch über die Entstehungsgeschichte gesprochen werden. Diese nahm Ende der 1960er Jahre ihren Anfang: Damals lag ein Zusammenschluss aller Leichtathletiksparten und -vereine des Landkreises zu einer Startgemeinschaft in der Luft.

Einer der Ersten, der auch laut über eine Zusammenarbeit der Vereine nachdachte, war Erhard Mattern vom TSV Achim. Später wurde Mattern auch langjähriger Vorsitzender der LGKV. „Der unvergessene, vor zwei Jahren im Alter von 99 Jahren verstorbene Ernst-Otto Krüger vom einzigen, selbstständigen Leichtathletikverein des Kreises (TSV Verden, Abt. Leichtathletik, heute LAV Verden, Anm d. Red.), machte sich an die Umsetzung und die Sache nahm Fahrt auf“, erinnert Hermann Deuter an die aller ersten Anfänge der LGKV. Deuter ist Teil des Teams, das die Jubiläumsfeier geplant hat.

Aus der Idee sollte dann schließlich auch eine Startgemeinschaft werden. Am 12. August 1969 stimmten während einer Versammlung alle 30 anwesenden Vereinsvertreter für die Gründung der LGKV. Enno Krüger wurde zum Vorsitzenden gewählt. Ab dem 1. Januar 1970 ging die LGKV an den Start. Einer der Mitbegründer und seitdem ohne Unterbrechung 50 Jahre als Sportwart dabei ist Helmut Behrmann aus Achim. Für Deuter steht fest, dass die Leistungen, die Behrmann für die LGKV erbracht hat, nicht wiederholbar seien.

Doch auch die Leistungen der Sportler sind sehenswert. Bereits im ersten Jahr der LGKV wurden gute Resultate eingefahren – und das auch auf Bundesebene. So gewann die Staffel der A-Schülerinnen die Deutsche Meisterschaft. Etliche herausragende Leistungen, Erfolge und Titel wurden auf Bundes-, Landes- und Bezirksebene in den nächsten Jahren und Jahrzehnten gesammelt: Michael Spöttel, Stefan Mattern, Silke Perkuhn und Birgit Schweers gewannen in den zurückliegenden Jahren Deutsche Meistertitel in verschiedenen Altersklassen und Disziplinen.

Auch an diese Ereignisse wollen sich die LGKV-Mitglieder während ihrer Jubiläumsfeier erinnern. Sowohl in Worten als auch in Bildern will das Organisationsteam die Gäste über das zurückliegende halbe Jahrhundert informieren. Darüber hinaus soll es ausreichend Gelegenheiten geben, ehemalige Sportkameradinnen und Sportkameraden wiederzusehen und in vergangenen Zeiten zu schwelgen. Doch dies wird nun einige Monate später passieren als ursprünglich geplant.