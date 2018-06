Wolfgang Gropp hat mit den LGKV-Senioren M50/55 die DAMM-Endrunde verpasst. (Björn Hake)

Nachdem vor einem Jahr nur zwei Mannschaften zum Qualifikationswettkampf der Deutschen Mannschafts-Meisterschaften (DAMM) im Verdener Stadion an den Start gegangen waren, haben 2018 sechs Leichtathletik-Teams den Weg in die Reiterstadt gefunden. Allen Mannschaften gingen es darum, eine möglichst hohe Punktzahl zu erzielen. Für jede Altersklasse sichern sich nach Ablauf aller Qualifikationswettkämpfe sechs Teams Tickets für die Endrunde, die am 22. September in Baunatal ausgetragen wird.

„Nach einer noch inoffiziellen Zusammenstellung der Ergebnisse hat das W60/65-Team der Startgemeinschaft Hamburg-Harburg die Endrunde ebenso erreicht wie die Mannschaft M30/35 der Startgemeinschaft Lingen-Nordhorn und das Team Stormarn im Wettkampf der Senioren M70/75“, erklärte Helmut Behrmann, Sportwart der LG Kreis Verden. Laut Behrmann wird in Baunatal voraussichtlich auch die LGKV-Mannschaft M60/65 starten. Das Ensemble belegt mit 6702 Punkte in der aktuell bekannten Rangliste Platz fünf. „Da Qualifikationswettkämpfe noch bis zum 1. Juli durchgeführt werden können, muss bis dahin aber noch abgewartet werden“, sagte Helmut Behrmann.

Die Mannschaft um Teamchef Ralf Ginnow (Verden) sammelte ihre Punkte in den Läufen über 100 und 3000 Meter, im Weitsprung, Kugelstoß, Diskuswurf und mit der 4x100 Meter Staffel. Neben Ralf Ginnow traten Holger Rennekamp (Oyten), Harm-Jürgen Willenbrock (Etelsen), Rudolf Lüdemann (Daverden), Holger Kriedel, Rüdiger Ullrich, Eckhard Bräsel und Hermann Deuter (alle Verden) zu den Wettkämpfen an. „Mit den diesmal verhinderten Bernd Kunze, Jürgen Hofmann und Michael Spöttel sollten beim Endkampf in Baunatal noch einige Punkte zugelegt werden können“, hofft Helmut Behrmann. Das LGKV-Team der W50/55-Seniorinnen um Chefin Birgit Schwers lieferte im eigenen Stadion zwar einige persönliche Bestleistungen ab, doch am Ende fehlten 270 Zähler, um das Endrunden-Ticket zu lösen. Neben der Teamchefin sammelten Karin Schmidt, Kersten Sommer-Schmidt (beide Achim), Ursula Siewert (Bassen), Ute Jordan, Manuela Jaschinski, Claudia Böhning und Cäcilia Apel-Kranz (alle Verden) in den Disziplinen 100 Meter, 3000 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen und 4x100 Meter Staffel die Punkte ein.

Die LGKV-Senioren M50/55 haben die Endrunde ebenfalls verpasst. Derzeit nimmt das Team Platz sieben in der Gesamtwertung ein. Der Mannschaft fehlten am Ende 400 Punkte. Mit den Läufen über 100, 800 und 3000 Meter sowie dem Hoch- und Weitsprung, Kugelstoßen, Diskuswurf und der 4x100 Meter Staffel kam die Mannschaft auf insgesamt 8738 Zähler. Zum LGKV-Team gehörten Udo Müller, Thomas Pfeiffer, Michael Siemt, Gerhard Schwers, Klaus-Dieter Nolte (alle Verden), Jens Meyer (Kirchlinteln), Michael Trense (Thedinghausen), Bernd Cordes (Bendingbostel) und Wolfgang Gropp (Oyten).