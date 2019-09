Freude über Bronze: Das LGKV-Team W50/55 mit Ursulua Siewert, Manuela Jaschinski, Birgit Schwers, Miriam Machill, Brigitte Heidrich und Karin Schmidt (v.l.). (fr)

München. Bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in München sind die beiden Senioren-Teams der LG Kreis Verden mit starken Leistungen aufgefallen. Ausgetragen wurden die Wettkämpfe im Münchener Dantestadion, zu denen je sechs Leichtathletik-Mannschaften in den Doppelaltersklassen (männlich und weiblich ab 30/35) zugelassen worden sind. Dem Damen-Team 50/55 war das vergönnt, was den Männern 60/65 versagt blieb: Sie holten Bronze. Die Männer verpassten eben diese Medaille ganz knapp um zwei Punkte.

Mit der starken Vorkampf-Rekordpunktzahl von 5415 hatten sich die Seniorinnen für die Deutsche Meisterschaft als zweitbestes Team qualifiziert. In München erreichte die Truppe um Teamchefin Birgit Schwers diese Punktzahl nicht (5389), konnte aber auch nicht in derselben Besetzung wie im Vorkampf antreten. Auf drei Positionen musste das Team verändert werden, verwies den Viertplatzierten aber dennoch um ganze 400 Punkte. Rang eins sicherte sich die Startgemeinschaft Fürth/Regensburg (5528) vor der Startgemeinschaft Neukieritsch (5472). Punkte gab es für je zwei Aktive über 100 und 3000 Meter, beim Weitsprung und Kugelstoß sowie die abschließende 4x100-Meter-Staffel.

Für die LGKV punkteten Brigitte Heidrich und Miriam Machill mit 14,65 und 15,03 Sekunden über 100 Meter. Über die 3000-Meter-Strecke waren Schwers (13:03,81 Minuten) und Manulea Jaschinki (14:19,00 Minuten) die Schnellsten des Teams. Die Höchstpunktzahl ergatterte Machill im Weitsprung für die LGKV. Ihre 4,50 Meter waren ganze 616 Punkte wert. Heidrich steuerte zudem 4,19 Meter bei. Mit der Kugel präsentierten sich Schwers (10,02 Meter) und Karin Schmidt (7,26 Meter) am stärksten aus dem LGKV-Team. Die Staffel, bestehend aus Schmidt, Heidrich, Schwers und Machill, rundete den überzeugenden Auftritt der Athletinnen ab – 59,12 Sekunden.

Enger Kampf um Platz drei

Dass es in München eng im Kampf um den dritten Platz in der Klasse M60/65 zugehen sollte, das hatte sich bereits im Vorfeld abgezeichnet: Mit 6845 Punkten in der Qualifikation hatten die LGKV-Senioren einen Rekord aufgestellt und belegten damit punktgleich mit der Startgemeinschaft Saarmasters den gemeinsamen dritten Rang. Die Plätze eins und zwei waren in München mit 7393 und 7244 Punkten unerreichbar. Der Kampf um Platz drei ging aber bis in die letzte Instanz – die Entscheidung viel in der Staffel.

Mit 55,95 Sekunden war das Quartett Holger Rennekamp, Holger Kriedel, Bernd Kunze und Rudolf Lüdemann etwas schneller als die Konkurrenz von der Saar, konnte aber den Rückstand nicht gänzlich wettmachen. Schlussendlich fehlten den LGKV-Senioren magere zwei Pünktchen und mussten sich mit dem undankbaren vierten Platz zufrieden geben. Doch das konnten sie mit der erneuten Rekordpunktzahl von 7023 und nach Platz fünf im Vorjahr auch. „Nächstes Jahr wollen wir dann einen Rang besser abschneiden, man muss ja Ziele haben,“ betonte Rudolf Lüdemann.

Für die neue Rekordpunktzahl sorgten über 100 Meter Holger Rennekamp und Rudolf Lüdemann in 14,42 und 14,87 Sekunden. In diesem Wettkampf musste das Team noch auf den nicht ganz fitten Bernd Kunze verzichten, der aber beim Diskuswurf mit 35,41 Minuten wertvolle Punkte beisteuerte. Über 3000 Meter waren dafür Jürgen Hofmann (12:24,08 Minuten) und Jürgen Hold (12:24,61) verantwortlich. Die höchste Einzelpunktzahl von 620 erreichte Wolfgang Gropp mit 11,09 Meter beim Kugelstoßen. Zusätzlich steuerte er weitere 606 Punkte mit dem Diskus (36,75 Meter) zum Mannschaftsergebnis bei. 608 Punkte wert war der Sprung auf 4,38 Meter von Holger Kriedel. Holger Rennekamp sprang lediglich vier Zentimeter kürzer.