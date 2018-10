Junge Leichtathletinnen erzielen beim Schüler-Stadion-Sportfest in Oldenburg gute Resultate

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

LGKV-Staffel sprintet der Konkurrenz davon

Florian Cordes

Oldenburg. Die Leichtathletik-Kinder der LG Kreis Verden haben in Oldenburg mit einem Staffelsieg und starken Ergebnissen im Mehrkampf auf sich aufmerksam gemacht. Während die LGKV-Jugend und -Erwachsenen an Pfingsten das große Zevener Sportfest besucht hatten (wir berichteten), waren vom jüngsten LGKV-Nachwuchs sechs Sportler der Altersklassen U12 und U10 am Pfingstmontag beim Oldenburger Schüler-Stadion-Sportfest am Start.