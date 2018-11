Begeisterung mitnehmen und Lockerheit bewahren: So gibt es Fabio Bartolone seinen Spielern mit auf den Weg. (Björn Hake)

Achim. Treffen Außenseiter auf Favoriten, ist die Frage, wer den größeren Druck hat, im Grunde eine einfache. Befindet sich die Saison noch nicht auf der Zielgeraden und steht der Außenseiter demnach noch nicht kurz vor dem Abstieg oder ähnlich Entscheidendes, dann liegt er beim Favoriten. Außenseiter können befreit aufspielen, was haben sie schon zu verlieren. Und genau in dieser Rolle möchte Fabio Bartolone mit seinem Team, dem Volleyball-Zweitligisten TV Baden, auch gerne bleiben. Problem: Mittlerweile haben die Badener sieben Punkte gesammelt und stehen in der Tabelle vor dem kommenden Gegner VC Bitterfeld-Wolfen (Anpfiff: Sonntag um 16 Uhr in der Lahofhalle).

Das Duell TV Baden gegen VC Bitterfeld-Wolfen lautet auch: Neunter gegen Zehnter. „Ja, laut Tabelle sind wir der Favorit. Aber ich bleibe lieber in der Rolle als Underdog“, betont Fabio Bartolone. Der Grund ist der, dass Bitterfeld-Wolfen ein gestandener Zweitligist ist, der die Spielklasse seit Jahren kennt. Sein Team sei hingegen weiterhin ein Neuling. Daher sieht er die Rollenverteilung auch anders, als der Blick auf das Klassement vermuten lässt.

Bartolone analysiert die Liga

Zudem warnt der Coach insbesondere vor dem Bitterfelder Zuspieler. „Das ist ein zwei Meter großer Amerikaner, er ist sehr gut.“ In der Video-Analyse habe Bartolone aber auch Ansätze gefunden, wie der VCB zu knacken ist. „Wir haben uns einen Plan zurechtgelegt“, hält sich der Trainer bedeckt. Es gehe vor allem darum, sofort Gas zu geben. Ein starker Aufschlag, durch den sich der TV Baden vor allem beim Auswärtssieg in Essen ausgezeichnet hatte, sei erneut entscheidend. Anschließend stand eine dreiwöchige Pause an. In dieser Zeit ließen die Badener die bisherigen fünf Partien Revue passieren. Das Ergebnis: „Die 2. Liga ist eine andere Welt als die 3. Liga. Wir müssen jeden Satz, jeden Punkt hundert Prozent geben. Geben wir nur 70, 80 Prozent, dann wird das sofort vom Gegner bestraft und du hast keine Chance mehr. Wir bekommen keine Geschenke in dieser Liga“, reflektiert Bartolone.

Dementsprechend sei Konzentration und Einsatzwille weiterhin der Schlüssel zum Erfolg. Und dazu gehöre auch das Publikum. „Ich hoffe auf eine volle Halle. Ich hoffe darauf, dass sich wie gegen Braunschweig die Emotionen von Fans auf Spieler und umgekehrt übertragen. Das ist sehr wichtig.“ Sehr wichtig sei auch der Einsatz von Diagonalspieler Ole Seuberlich. „Er ist nach seiner Verletzung zwar noch nicht wieder bei hundert Prozent, aber er kann spielen“, berichtet Bartolone erfreut. Damit steht dem Coach eine Variante mehr zur Verfügung. Das ist das Stichwort für die Aufstellung. „Wir haben auch jetzt im Training sehr viel ausprobiert. Das Team ist sehr flexibel, das ist gut. Wir haben gegen Braunschweig und Essen mit zwei verschiedenen Aufstellungen gewonnen. Auch jetzt werde ich wieder umstellen“, verrät der Trainer.

Zwar warnt der Italiener kräftig vor dem Gegner, doch er weiß auch, dass sein Team nicht ohne Grund in dem Ranking über Bitterfeld-Wolfen steht. „Die Begeisterung ist nach den beiden Siegen gegen Essen und Braunschweig da. Wir sind auf einem guten Weg. Jetzt gilt es, die Begeisterung mitzunehmen.“ Doch im gleichen Atemzug lässt er auch eine weitere Warnung folgen: „Begeisterung ist gut, aber wir müssen auch locker und bescheiden bleiben.“ Getreu dem bekannten Sprichwort: Hochmut kommt vor dem Fall.

Dabei bietet sich am Sonntag dem TV Baden die Chance, die Kluft zwischen sich und den Abstiegsrängen weiter zu vergrößern. Bei optimalem Verlauf könnte der Vorsprung nach dem Spieltag sieben Punkte betragen. Wäre das bereits eine kleine Vorentscheidung? „Nein, dafür ist es noch zu früh. Der Weg ist lang, und wir sind ein Aufsteiger“, betont Fabio Bartolone. Der Trainer bleibt halt lieber der bescheidene Außenseiter.