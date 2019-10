Bezirksliga Lüneburg 3: Den Fußballern des TSV Etelsen bleibt nur wenig Zeit zur Regeneration. Nach dem Bezirkspokal-Viertelfinalspiel am Donnerstag gegen die SV Ahlerstedt/Ottendorf steht die nächste bedeutsame Partie an: das Topspiel beim Tabellendritten TuSG Ritterhude. Aus der Begegnung vom Donnerstag kann der Spitzenreiter einerseits Selbstvertrauen ziehen, so hatte der TSV den Favoriten nach starker Vorstellung am Rande einer Niederlage. Andererseits ging das Team von Trainer Nils Goerdel durch das bittere Ausscheiden im Elfmeterschießen auch mit Frust nach Hause. „Gerade nach dem Spiel“, sagt Etelsens Coach, „wird das in Ritterhude ein schweres Stück Arbeit.“ Dabei kündigte er an, die Aufstellung der Schlossparkkicker auf wenigen Positionen zu verändern und frische Kräfte zu bringen.

Anpfiff: Sonntag 15 Uhr in Ritterhude