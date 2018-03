Das Team Ars Nova gewann das kleine Finale. (M.K-Photography)

Rüsselsheim. Nach dem ersten Turnier hatte es nicht danach ausgesehen, dass sich das Team Ars Nova in seiner Premieren-Saison in der 2. Bundesliga Latein mit dem Thema Abstieg beschäftigen müsste, Platz vier gab keinen Anlass dazu. Doch der jeweils siebte Rang bei den Turnieren zwei und drei sorgten für Ernüchterung und eben doch Sorgen um den Klassenerhalt. Nun stand Turnier vier von insgesamt fünf an. Und die Verdener Tänzer wuchsen nach eigenen Angaben über sich hinaus. Zwar verpassten sie erneut das große Finale, sicherten sich aber mit dem Sieg im kleinen den sechsten Platz und somit ein größeres Polster auf den ersten Abstiegsrang.

Aus den Zuschauerreihen der Großsporthalle in Rüsselsheim, wo Turnier Nummer vier stattfand, sind laut Pressesprecherin Madlen Kasten Rufe von angereisten Fans wie „da sind sie ja“ und „so kennen wir sie“ zu hören gewesen. Der Grund: Das Team Ars Nova präsentierte sich wieder verbessert im Vergleich zu den beiden vorherigen Turnieren. Das lag unter anderem daran, dass die Verdener in den vergangenen zwei Wochen in zusätzlichen Trainingseinheiten konsequent an den bisherigen Schwächen arbeitete. Zudem stieg der zuvor verletzte Fabian Geukens wieder ins Training ein. Damit stand in Rüsselsheim wieder die stärkste Besetzung auf dem Parkett.

Vergrößerten den Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz mit einem überzeugenden Auftritt in Rüsselsheim: Das Team Ars Nova. (M.K-Photography)

Beim Team Ars Nova war daher wieder alles bestens, bei den Organisatoren des Turniers allerdings nicht. „Es gab große Probleme mit der Musik bei der Stellprobe, wie auch zu Beginn beider Durchgänge“, schilderte Mannschaftsführerin Imke Teuchert, „entweder wurde eine komplett andere Musik eingespielt, oder die ersten Sekunden wurden abgeschnitten. Doch wir ließen uns davon nicht verunsichern und haben unsere Leistungen aus den vergangenen Trainings gezeigt.“

Und dennoch hieß es nach dem ersten dynamischen Auftritt kleines anstatt großes Finale. „Klar war das Team nach der Vorrunde enttäuscht, sie haben einen guten Durchgang gezeigt und hatten ein sehr gutes Teamgefühl auf der Fläche“, erzählte Trainerin Iris Osterkamp, "doch sie steigerten ihre eigene Leistung nochmals in der Finalrunde und lieferten gut ab. Die Tricks standen. Es war ein synchroner und energiegeladener Durchgang." Und diese Leistung hatte zur Folge, dass das kleine Finale gewonnen und somit der ärgste Verfolger, TSA des TSV Bocholt von 1867/1896, auf den siebten Platz verwiesen wurde.

Komfortable Ausgangssituation

Damit befinden sich die Verdener zwei Wochen vor dem abschließenden Turnier der Saison in Bochum in einer komfortablen Ausgangssituation. „Das Team aus Bocholt müsste uns auf dem letzten Turnier um zwei Plätze schlagen, um uns den Klassenerhalt noch zu nehmen,“ betonte Coach Lars Tielitz von Totth, „das ist nicht unmöglich, aber sehr unwahrscheinlich".

Dennoch gilt es für das Team Ars Nova, die Konzentration aufrecht zu erhalten. Denn die Formation weiß, das es schnell wieder anders aussehen kann. „Die 2. Bundesliga ist halt ein ganz anderes Pflaster als die Regionalliga. Nach unserem starken Einstieg haben wir es uns dann ein Stück weit selbst verspielt. Aber dafür haben wir uns auch selber wieder aus dem Loch herausgearbeitet,“ analysierte Tielitz von Totth.