Riede. Dem MTV Riede ist gegen den den SV Pennigbüttel der zweite Sieg in Folge gelungen. Der Fußball-Bezirksligist gewann zu Hause mit 1:0 (1:0). Schütze des goldenen Tores war in Spielminute 14 Kapitän Marc Lindenberg, als er einen Freistoß von Torben Schumacher einköpfte.

Der Treffer war der Lohn einer guten Anfangsphase, die der MTV nach der ersten Chance des Spiels durch die Gäste (7.) zeigte. Auch nach dem Führungstreffer sollten die Platzherren die Partie kontrollieren: Kurz vor dem Pausenpfiff hatte Constantin Borchers die Möglichkeit, auf 2:0 zu stellen (44.). Halbzeit zwei begann mit Großchancen auf beiden Seiten. Während der SV Pennigbüttel den Ausgleich liegen ließ (46.), schoss der eingewechselte Adrean Petersen zwei Minuten später nur knapp vorbei. Es blieb in der Folge ein Duell auf Augenhöhe, in dem der MTV Riede seinen knappen Vorsprung geschickt verteidigte. Erst in den Schlussminuten wurde es hektisch, als die Gäste vermeintlich das 1:1 erzielten, der Treffer aber wegen einer Abseitsstellung nicht anerkannt wurde.

„Unter dem Strich geht unser Erfolg durchaus in Ordnung. Pennigbüttel hat sich gegen uns zwar stark präsentiert, doch wir haben gut dagegen gehalten. Der Sieg ist wieder gut für das Selbstvertrauen unserer jungen Mannschaft“, erklärte MTV-Trainer Marc Wurthmann.