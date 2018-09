Martin Steinhardt zeigte in den beiden Pokalspielen einmal mehr seine Klasse. Er hatte großen Anteil, dass sich Achim am Ende durchsetzte. (Braunschädel)

Damit hatten im Vorfeld wohl selbst die kühnsten Optimisten in den Reihen der Achimer Rollstuhlbasketballer nicht gerechnet. Nicht, dass man an die Chance nicht geglaubt hätte, im Kampf um den Regionspokal Nord ein Wörtchen mitzureden, aber als Aufsteiger in die dritte Liga sah man sich gegen die beiden Erstplatzierten der Vorsaison dieser Spielklasse doch eher als Außenseiter. Am Ende des Tages standen für die Achim Lions schließlich zwei überraschend klare Siege gegen die Emsland Rolli Baskets sowie die Kieler Wheeler, ihres Zeichens Pokalverteidiger, zu Buche. Somit sind die Lions in die erste Hauptrunde des DRS-Pokals eingezogen. In dieser empfängt Achim im November den RSC Osnabrück. Die Osnabrücker zählen zu den Topteams der 2. Bundesliga.

Kompliment vom Coach

„Das war wirklich klasse heute, Kompliment an das gesamte Team. Kiel und Meppen jeweils mit über 20 Punkten zu besiegen, muss man auch erst mal schaffen. Wir freuen uns jetzt auf die nächste Runde, bereiten uns aber weiter gewissenhaft auf die kommende Saison vor. Unsere Gegner sind nun gewarnt und werden es uns garantiert in den Liga-Begegnungen sehr viel schwieriger machen“, sagte Lions-Spielertrainer Nico Röger.

Beim 63:42-Erfolg gegen die Emsländer dauerte es anfangs etwas, bis die Gastgeber Fahrt aufnahmen – das erste Viertel musste man noch den Gästen überlassen. Dann aber fanden die Achimer immer besser ins Spiel und zogen in erster Linie dank ihres Top-Scorers Martin Steinhardt bis zur Halbzeit davon (39:22). Dieser Vorsprung geriet bis Spielende nicht mehr in Gefahr, sodass die Lions sich mit dem ersten Sieg im Rücken entspannt das Duell der beiden Kontrahenten ansehen und schon mal den zweiten Gegner aus Kiel unter die Lupe nehmen konnten.

Da auch die Kieler ihr Match gegen Meppen deutlich gewannen, kam es also im Anschluss zu einem echten Finale. Die Wheeler wollten unbedingt ihren Pokalsieg aus dem vergangenen Jahr wiederholen, doch da hatten die Achim Lions einiges dagegen. Kontinuierlich warfen sich die Löwen Punkt um Punkt einen Vorsprung heraus, sodass schon zur Pause beim 45:28 eine kleine Vorentscheidung gefallen war. Zu Beginn des zweiten Durchgangs gab es zwar eine kurze Phase der Unkonzentriertheit im Spiel der Weserstädter, schnell musste der Gegner allerdings seine aufkeimenden Hoffnungen wieder begraben. Steinhardt und Michael Wilker zeigten sich als Scharfschützen und trugen gemeinsam ganze 73 Punkte zum klaren 85:62-Sieg bei.

„Das können wir jetzt kurz genießen und dann unsere Saison-Vorbereitung wieder aufnehmen. Die positive Erfahrung tut uns als Team natürlich sehr gut, aber wir dürfen uns auch nicht blenden lassen. Es wird definitiv auch irgendwann ein Dämpfer kommen, da müssen wir dann genauso gut mit umgehen„, zog Nico Röger Fazit. “Ich freue mich, dass wir als Mannschaft super zusammengehalten haben, gerade im Lowpointer-Bereich mussten wir schmerzhafte Ausfälle kompensieren. Das haben wir gemeinsam geschafft. Zudem hatte unsere Nachwuchsspielerin Jana Bozek, gerade mal 13 Jahre alt, ihre ersten Pflichtspieleinsätze und hat ihre Sache richtig gut gemacht. Jetzt müssen wir es nur noch schaffen, zur nächsten Runde wieder mehr Zuschauer zu mobilisieren.“