Michael Wilker (Mitte) war mit 40 Punkten treffsicherster Akteur der TSV Achim Lions. (Björn Hake)

Meppen. Ausgeglichenheit ist derzeit das wohl treffendste Schlagwort, wenn es um die Rollstuhlbasketballer der TSV Achim Lions geht. Oder zumindest um deren Statistik in der Regionalliga. Am ersten Spieltag des neuen Jahres in Meppen hielten sich positive und negative Ergebnisse die Waage – einer 35:54-Schlappe gegen die gastgebenden Emsland Rolli Baskets folgte in der zweiten Partie ein 59:44-Erfolg über das Damen-Team Germany. Und auch in der Tabelle herrscht dem aktuellen Stand nach Parität. Nach der Hälfte der Saison finden sich die Lions mit drei Siegen und drei Niederlagen weiterhin im Mittelfeld des Tableaus wieder.

Für einen Aufsteiger ist das wahrlich keine schlechte Zwischenbilanz. So richtig zufrieden war man im Achimer Lager nach dem Spieltag trotzdem nicht. „Wir haben wieder einmal nicht das gezeigt, was wir können. Das ist mehr als ärgerlich, denn so weit sehe ich uns von den Spitzenteams der Liga nicht entfernt. Wir schaffen es jedoch nicht, im Training eingeübte Abläufe und Absprachen auf dem Platz umzusetzen. Dazu treffen wir vorne einfach den Korb nicht, und so befinden wir uns früh klar im Hintertreffen“, analysierte der etwas enttäuschte Spielertrainer Nico Röger das Spiel gegen die Meppener. „Gegen einen besseren Gegner zu verlieren, ist in Ordnung, die Art und Weise ist es aber nicht. Da spielt es auch keine Rolle, dass wir nicht in voller Besetzung antreten konnten.“

Deutlicher Pausenrückstand

Der Vizemeister und aktuelle Tabellenzweite aus dem Emsland zog nach dem anfänglichen 2:2 auf 10:2 davon. Nach dem ersten Viertel lagen die Weserstädter bereits mit 7:16 zurück. Und Besserung war nicht in Sicht – im Gegenteil. Die Achimer brauchten oft zu lange, um sich aus der Ganzfeldpresse des Kontrahenten zu befreien, und ließen sich zu schwierigen Würfen zwingen. Erschwerend hinzu kam, dass sie auch die einfacheren Bälle kaum im Korb unterbrachten. In der Defense lief es ebenfalls alles andere als rund, die Meppener Center hatten schlichtweg zu viel Platz. Die logische Konsequenz all dessen: Zur Halbzeit leuchtete ein deutliches 13:31 von der Anzeigetafel.

So konnte es für die Achimer nicht weitergehen – und das tat es dann auch nicht. Die lautstarke Ansprache des Trainers, der die mangelnde Aggressivität und Körpersprache seines Teams beklagte, zeigte Wirkung. Die Partie verlief nun ausgeglichener, sodass die Meppener ihren Vorsprung nicht weiter ausbauten. Was allerdings natürlich auch nicht zwingend nötig war. Beim Stand von 24:43 aus Sicht der Lions war das dritte Viertel beendet. Durch sieben Punkte von Röger und Katrin Wetjen zu Beginn des Schlussabschnitts verkürzten die Gäste den Rückstand noch einmal, der Erfolg der Rolli Baskets geriet jedoch nicht mehr in Gefahr. Mehr als nur eine Randnotiz aufseiten der Achimer: Petrit Mucaj, der nach einem schweren Schicksalsschlag in der albanischen Heimat erst seit kurzer Zeit in Bremen lebt, absolvierte sein erstes Pflichtspiel. Trotz sprachlicher Probleme wird er nach und nach ins Team integriert.

In der zweiten Partie gegen das Damen-Team Germany, das zu Trainings- und Vorbereitungszwecken am Spielbetrieb teilnimmt, kamen die Achimer trotz körperlicher Überlegenheit anfangs erneut nicht so gut zurecht. Nach einem 0:4-Rückstand überzeugten die Damen mit großem Einsatz, nutzten ihre Möglichkeiten konsequent und drehten die Begegnung. Nach dem ersten Viertel lagen die Röger-Schützlinge mit 11:12 im Hintertreffen, zur Halbzeit gar mit 19:26. Keine Frage: Bis hierhin boten sie wieder eine äußerst mäßige Vorstellung.

Anschließend zeigten die Lions jedoch, was in ihnen steckt. Nun schlugen sie Kapital aus ihren physischen Vorteilen und präsentierten sich sicherer im Abschluss. Das dritte Viertel entschieden sie mit 20:10 für sich, im vierten Abschnitt behielten sie mit 20:8 die Oberhand. In den finalen zehn Minuten wusste Youngster Jannik Schwarmann mit zehn Punkten zu überzeugen.

Weiter geht es für die Lions am 17. Februar, wenn sie bei den BG Baskets Hamburg 3 antreten. Eine enorm wichtige Partie, schließlich haben die Hansestädter einen Sieg weniger auf dem Konto und sind somit ein Konkurrent im Kampf um den Klassenerhalt. Schwierig dürfte es im zweiten Duell des Tages gegen die Kieler Wheeler werden – ihres Zeichens nicht nur amtierender Meister, sondern auch aktueller Tabellenführer.

TSV Achim Lions: Wilker (40 Punkte), Röger (24), Schwarmann (15), Wetjen (9), Christmann (5), Albrecht (1), Bozek, Mucaj.