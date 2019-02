Torsten Steinhardt (rechts) und die Achimer Lions können relativ entspannt in das finale Saisondrittel gehen. (Björn Hake)

Nusse. Der Klassenerhalt in der Regionalliga Nord, das ist das große Ziel der Rollstuhlbasketballer des TSV Achim Lions. Und diesem Ziel sind die Achimer nun einen großen Schritt näher gekommen. Die Marschroute vor der Reise nach Nusse (Schleswig-Holstein) war klar: Gegen die gastgebenden BG Baskets Hamburg III, einen der ärgsten Konkurrenten im Kampf gegen den Abstieg, musste unbedingt ein Sieg her, um relativ entspannt ins letzte Saisondrittel zu gehen. Die Lions lieferten. Trotz personeller Probleme gewannen sie die Partie mit 48:40. Die zweite Partie des Spieltages ging mit 41:63 gegen den Ligaprimus Kieler Wheeler verloren. Nun befinden sich die Achimer mit einer ausgeglichenen Bilanz auf Rang vier in der Siebenerstaffel.

Dass die Lions wussten, welchen Stellenwert das Duell mit den Hamburgern hatte, bewiesen sie von Anfang an. Voll fokussiert warfen sie sich mit dem 13:10 im ersten Viertel einen kleinen Vorsprung heraus. Der Ausfall von Katrin Wetjen und der Umstand, dass Spielertrainer Nico Röger sich krankheitsbedingt auf das Coaching von der Seitenlinie beschränken musste, konnten von der gesamten Mannschaft kompensiert werden. Achim stellte über die gesamte Spielzeit das bessere Team, jedoch hatte Hamburg Hannes Hartung in seinen Reihen. Den Center der Baskets bekamen die Lions nie in den Griff, weshalb er seine Klasse ausspielen und am Ende auf 34 Punkte verweisen konnte.

Mannschaftliche Geschlossenheit

Hartung sorgte dafür, dass die Hamburger auch über die Halbzeit (24:24) hinaus Anschluss hielten. Mit einer 38:36-Führung rollten die Lions dann ins letzte Viertel, in dem sie sich mit einer Energieleistung nach und nach den verdienten 48:40-Erfolg herauswarfen. Top-Scorer auf Achimer Seite war wieder einmal Michael Wilker mit starken 24 Punkten. „Das war schon ganz ordentlich. Unser Ziel war es, irgendwie dieses Spiel zu gewinnen, und das haben wir geschafft. Durch unsere Ausfälle hatten wir weniger Optionen auf dem Parkett. Aber alle, auch die Spieler, die sonst etwas weniger Einsatzzeit bekommen, haben sich voll reingehauen und ihren Anteil an diesem wichtigen Sieg. Mannschaftliche Geschlossenheit war das Zauberwort“, resümierte Nico Röger.

Über das Erreichte konnten sich die „Löwen“ aber nur kurz freuen. Eine halbe Stunde nach Abpfiff stand bereits das Aufeinandertreffen mit dem Tabellenführer Kieler Wheeler an. Der zudem noch ausgeruhte Ligaprimus stellte schnell auf 8:1. Das Unheil schien seinen Lauf zu nehmen. Doch Achim mobilisierte alle Kräfte, zeigte sich treffsicher und kämpfte sich zur Viertelpause auf 11:14 heran. Wenig später lagen die Lions sogar mit 17:16 in Front (13.). Das sollte aber die einzige Führung des TSV in dieser Partie bleiben. Kiel zog fortan das Tempo an und kam durch viele Fastbreaks nach vergebenen Chancen der Lions zu einfachen Punkten. Entsprechend stand es zur Halbzeit 36:21 für die Wheelers. Im zweiten Abschnitt änderte sich an den Kräfteverhältnissen wenig. Die Achimer mussten ein deutliches 41:63 einstecken.

„Wir haben nach hinten einfach zu wenig abgesichert und vorne mit zunehmender Spielzeit an Variabilität und Treffsicherheit eingebüßt. Klares Zeichen von nachlassender Kraft und Konzentration. Schade, dass wir nicht mehr personelle Möglichkeiten hatten – auch Kiel ist keine Übermannschaft. Aber natürlich Glückwunsch von unserer Seite zum verdienten Sieg und zur Meisterschaft“, betonte Center und Pressesprecher Roland Christmann nach der Partie. „Wir fahren nun optimistisch und hoffentlich vollzählig in drei Wochen nach Isernhagen, wo auf uns die Rückspiele gegen die gastgebenden Rolling Chairs und Hamburg III warten. Beide Teams stehen direkt hinter uns und wir haben es selbst in der Hand, dort für die Grundlage für einen schönen Saisonabschluss am 17. März in unserer Heimspielstätte am Arenkamp zu sorgen“, beschrieb Christmann den Fahrplan.