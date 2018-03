Achims Spielertrainer Nico Röger und seine Mannschaftskollegen von den Lions haben die große Chance, die Aufstiegssaison verlustpunktfrei abzuschließen.. (Björn Hake)

Achim. Die bisherige Saisonbilanz der Achim Lions liest sich beeindruckend: Von zehn Spielen haben die Rollstuhlbasketballer in der Oberliga Nord genauso viele gewonnen. Der Meistertitel ist dem Team schon jetzt nicht mehr zu nehmen. Am Sonntag steht nun der finale Spieltag an – und diesen tragen die Lions in ihrer eigenen Halle am Uphuser Arenkamp aus. Obwohl die Entscheidung im Titelrennen bereist gefallen ist, haben sich die Gastgeber einiges vorgenommen. Die Mannschaft um Spielertrainer Nico Röger will die perfekte Saison absolvieren.

Mit dem RSC Oldenburg und der SG Rostock/Stralsund kommen jedoch die beiden stärksten Konkurrenten nach Uphusen, um dem Meister und Regionalliga-Aufsteiger doch noch die ersten Flecken auf die weiße Weste zuzufügen. Zudem streiten sich Oldenburg und Rostock noch um Platz zwei. Los geht es am Sonntag um 11 Uhr mit der Partie Achim Lions gegen den RSC Oldenburg. Um 15 Uhr trifft das Röger-Team auf die SG Rostock/Stralsund. „Dazwischen spielen die beiden Gästemannschaften gegeneinander“, erklärt Röger. Nach dem letzten Spiel soll dann die Meisterschaft gebührend gefeiert werden.

Noch befänden sich die Lions laut Röger aber nicht im Feiermodus: „Wir wollen die Saison unbedingt verlustpunktfrei abschließen, ein anderes Ziel kann es jetzt nicht mehr geben. Die beiden Gegner werden da einiges gegen haben und kämpfen ja auch noch um die Vizemeisterschaft. Geschenke werden sie uns ganz sicher nicht mitbringen.“

In der Hinrunde hielten sowohl Oldenburg als auch Rostock lange Zeit mit den Achimern mit. Röger ist sicher, dass das in den jeweiligen zweiten Vergleichen nicht anders sein wird. „Unsere Freunde aus Oldenburg kommen unter anderem mit dem unangefochtenen Liga-Topscorer Alex Roggelin, auf den müssen wir natürlich ein besonderes Auge werfen. Und auch gegen Rostock/Stralsund haben wir im ersten Spiel große Probleme gehabt, die verfügen über ein starkes Kollektiv, was sie nicht so leicht ausrechenbar macht“, sagt Röger und betont: „Aber wir können das natürlich selbstbewusst angehen und haben überhaupt keine Lust, uns an diesem Tag die Feier verderben zu lassen.“