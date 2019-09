Mit acht Toren war Sören Meier Achims bester Torschütze. (Björn Hake)

Achim. Wenn das Auftaktspiel einer Saison mit 42:21 gewonnen wird, dann ist das nach den anstrengenden Wochen der Vorbereitung zunächst einmal ein gutes Gefühl da. Bei Florian Schacht, dem Trainer der SG Achim/Baden II, war das nach dem ungefährdeten Erfolg seiner Sieben in der Handball-Landesliga der Männer gegen die Gäste vom TV Langen nicht anders. „Der Gegner ist mit einer Rumpftruppe angetreten, einige Rückraumspieler haben gefehlt. Das war kein Gradmesser. Am kommenden Wochenende, nach dem Auswärtsspiel beim VfL Fredenbeck III, wissen wir, wo wir stehen“, ordnete Schacht den Kantersieg gegen den Mitabsteiger aus der Verbandsliga ein.

Von Beginn hatten die Weserstädter die Gäste in Schach gehalten. Sieben Minuten waren gespielt, da lagen bereits fünf Tore zwischen den beiden Kontrahenten. Torge Wichmann hieß in dieser Phase der Torschütze zum 6:1. In der Folge änderte sich an der Überlegenheit der Gastgeber nichts mehr. Beim Stand von 23:11 für die SG wurden die Seiten gewechselt. Im zweiten Abschnitt das gleiche Bild: Nachdem Marico Dumke zum 40:19 (58.) getroffen hatte, setzte Tjark Meyer aus Sicht der Spielgemeinschaft mit seinem Tor zum 42:20 den Schlusspunkt. Obwohl die Spannung früh rausgewesen sei, erläuterte Florian Schacht, habe seine Mannschaft die Partie recht konzentriert zu Ende gespielt.

Am Ende hatten sich aufseiten der Oberliga-Reserve nahezu alle Feldspieler in die Torschützenliste eingetragen. Sören Meier avancierte beim siegreichen Team mit acht Treffern zum besten Werfer.