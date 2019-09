Verden. Nach einem 40:24 (23:14)-Erfolg gegen den TSV Anderten weist die männliche C-Jugend der HSG Verden-Aller erstmals in dieser Saison ein positives Punktekonto auf. Niels Blatt, der Trainer des Handball-Oberligisten aus der Kreisstadt, sprach im Anschluss an die Begegnung in der heimischen Aller-Weser-Halle von einem „Pflichtsieg mit minimalem Einsatz“.

Nur in der Anfangsphase vermochte das sieglose Tabellenschlusslicht aus Hannover mitzuhalten. 8:6 lautete der Zwischenstand nach acht Minuten für den Nachwuchs aus der Domstadt. Zur Halbzeit war der Vorsprung der HSG Verden-Aller bereits auf neun Treffer angewachsen. Für die Gastgeber trafen zwei Spieler zweistellig: Nick Volmert brachte es auf elf Treffer, zehnmal war Lasse Metzing bei dem ungefährdeten Kantersieg erfolgreich. Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel hatte Yago von Ahsen (vier Tore) das 30:18 erzielt. Die 40-Tore-Marke knackte Rückraumspieler Metzing in der Schlussminute. Er traf zum 40:23. Mit dem zweiten Saisonsieg haben sich die Talente aus dem Südkreis im Klassement der Obelriga auf Rang vier vorgeschoben.