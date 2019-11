Im Heimspiel gegen Grambke konnte sich Florian Schacht frühzeitig entspannt zurücklehnen. (Björn Hake)

Achim. Bei dem einen Team klappt alles, bei dem anderem will gar nichts zusammenlaufen. In der Partie der Handball-Landesliga der Männer zwischen der SG Achim/Baden II und den Gästen vom SVGO Bremen war einer dieser Tage. „Wir haben eine perfekte erste Halbzeit erwischt und Grambke einen rabenschwarzen Tag“, fasste SG-Trainer Florian Schacht das Geschehen zusammen. 41:19 (22:6) lautete das Resultat am Ende. Im nächsten Spiel dürfte es für die Weserstädter wieder deutlich schwerer werden. Dann heißt der Gegner im Spitzenspiel TV Schiffdorf.

4:2 (9.), 10:4 (14.), 19:4 (23.) – Florian Schacht konnte sich in den Heimspiel früh entspannt zurücklehnen. Zwei seiner erfahrenen Kräfte schonte der Coach für die Begegnung der ersten Mannschaft gegen den VfL Fredenbeck im Anschluss. „Arne Zschorlich hat gar nicht gespielt und Sören Meier ist nur für die Siebenmeter aufs Feld gekommen“, erläuterte der 42-Jährige. Nach der einseitigen ersten Halbzeit ging der zweite Durchgang dann „nur“ mit 19:13 an zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft. Einem Akteur gönnte Schacht keine Verschnaufpause: Moritz Schlebusch habe er durchspielen lassen, sagte der Übungsleiter. Mit sieben Toren war der junge Kreisläufer bei dem munteren Torewerfen bester Werfer aufseiten der Gastgeber – zumindest was die Anzahl der Treffer aus dem Feld heraus angeht. Noch ein Tor mehr stand am Ende für Sören Meier in der Statistik. Acht Treffer bei acht Versuchen, so las sich die makellose Quote des Linkshänders bei den Siebenmetern.