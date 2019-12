Muhammed Akyol und der Verdener Türksport mussten zwar eine Niederlage gegen Lohberg einstecken, zeigten sich aber dennoch nicht unzufrieden. (Björn Hake)

Der TSV Lohberg hat das Nachholspiel in der 1. Fußball-Kreisklasse beim Verdener Türksport mit 2:1 (0:0) gewonnen. Durch den Sieg verschafften sich die Lohberger eine gute Ausgangsposition, für die sofortige Rückkehr in die Kreisliga.

Beim Türksport hatte es das Team von Henrik Dreyer aber nicht einfach. Die Elf von Herbert Kamp kämpfte bis zur letzten Minute, um den Ausgleichstreffer zu erzielen. Die Chance dazu gab es zehn Minuten vor dem Abpfiff, als einem Lohberger der Ball an die Hand sprang. Den fälligen Elfmeter wehrte jedoch Thorben Nodorp im Kasten der Gäste ab. Der Strafstoß wurde allerdings auch nicht sonderlich platziert von Nikita Littich getreten. „Trotz der Niederlage bin ich mit der Leistung meine Elf einverstanden. Sie hat sich gegen einen Mitbewerber um den Aufstieg sehr gut verkauft. Besonders macht es mich stolz, dass wir wieder sehr fair agierten. Dies allerdings bereits während der gesamten Herbstserie, sodass wir auf Rang zwei der Fairnesstabelle stehen“, sagte Kamp, der im Sommer den gesamten Kader beim Türksport auf den Kopf stellte und mit einem fast komplett neuen Team in diese Spielzeit ging.

Drei Strafstöße, nur ein Tor

Gegen Lohberg entwickelte sich eine offene Partie, in der beide Teams vor der Halbzeit mit starken Abwehrreihen aufwarteten. So wurden beim Stand von 0:0 die Seiten gewechselt. Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn war die torlose Zeit dann beendet. Schiedsrichter Joachim Horn aus Uesen entschied nach Foul an Littich auf Strafstoß für den Türksport. Die Chance ließ sich Mustafa Karakus nicht nehmen und erzielte mit seinem zweiten Saisontor das 1:0. Die Angriffe der Gäste wurden nun zwingender und auch effektiver. In der 55. Minute bekam Lohberg ebenfalls einen Elfmeter zugesprochen, den Türksport-Keeper Furkan Sahin abwehrte. Drei Minuten später war es aber soweit: Aus dem Gewusel im Türksport Strafraum heraus schob Florian Langmann den Ball zum 1:1 über die Torlinie. Mit einem Sonntagsschuss in den Torwinkel entschied Langmann die Partie wenig später (65.) und führte seine Elf durch den 2:1-Sieg auf Rang drei der Tabelle hinter dem SV Baden und dem TSV Brunsbrock II.