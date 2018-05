Ahmet Kaldirici. (Björn Hake)

In der Fußball-Kreisliga kommt der TSV Achim wieder so richtig auf Touren: Er feierte in Thedinghausen seinen dritten Kantersieg in Serie. Ob es zum Titel für den Tabellenzweiten reicht, ist aber fraglich, da der spielfreie 1. FC Rot-Weiß Achim vier Zähler Vorsprung hat. Verden II geht langsam die Luft aus: Der Kreispokalsieger kam gegen Fischerhude nur zu einem Remis. Kaum noch zu retten ist der TSV Bierden, der bei Oytens Reserve unterlag. Die Klasse hat der TSV Lohberg dagegen sicher, der gegen Hönisch dank eines späten Tores von Moussa Sangare siegte.

TV Oyten II - TSV Bierden 4:2 (1:1): Die Oytener haben durch den Sieg den Klassenerhalt sicher. Das Team von Abdoul Bouba musste allerdings lange bangen, ehe der erhoffte Dreier in trockenen Tüchern war. Erst unmittelbar vor dem Abpfiff machte Michael Schneider mit seinem Treffer zum 4:2 alles klar. Die Bierdener wollten ihre letzte Chance nutzen, um in der Tabelle den Anschluss an das rettende Ufer zu verringern. In der Anfangsphase war das Team um Coach Axel Viohl ein gleichwertiger Gegner und ging in der 37. Minute durch Roman Hoffmann in Führung. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Steffen Rathjen schloss Oytens nächsten Angriff mit dem 1:1 ab (40.). In Durchgang zwei gelang Henry Garbrecht mit einem Doppelpack die 3:1-Führung des TVO (59./77.). Die nie aufgebenden Bierdener kamen durch Hoffmann fünf Minuten vor Ende auf 2:3 heran und wagten anschließend alles, was durch den Treffer von Schneider mit dem Schlusspfiff bestraft wurde.

FC Verden 04 II - TSV Fischerhude-Quelkhorn 1:1 (0:1): Fünf Tage nach dem Gewinn des Kreispokals tat sich Verden schwer und verspielte die Chance, den Spitzenreiter Rot-Weiß Achim im Titelrennen noch einmal unter Druck zu setzen. „Nun muss schon alles für uns laufen, wenn wir das Double schaffen wollen“, sagte Oliver Rozehnal. Dennoch ist Verdens Trainer mit dem Saisonverlauf zufrieden: „Wenn wir Vizemeister oder Dritter werden sollten, dann ist das mit dem Saisonziel im Einklang.“ Gegenüber dem Pokalsieg gegen Uphusen II musste Rozehnal sein Team auf mehreren Positionen umbauen. Besonders im Spielaufbau und in der Defensive machte sich das vor der Halbzeit bemerkbar. In der Abwehr klafften einige Lücken, eine davon nutzte Kilian Grimm zum Führungstor der Gäste (20.). Fünf Minuten vor der Pause dezimierte sich Fischerhude selbst. Leon Sammann sah nach einer Notbremse die Rote Karte. „In Überzahl hätten wir nach der Pause mehr machen müssen“, sagte Rozehnal, dessen Team trotz guter Chancen von Mubarak Badir und Achmet Turgay nur zu einem Treffer kam. Diesen markierte Badir in der 48. Minute.

TSV Lohberg - SV Hönisch 1:0 (0:0): „Wir wollten unbedingt gewinnen, um den Klassenerhalt in trockenen Tüchern zu haben“, sagte Henrik Dreyer. Der Lohberger Coach wurde von seinem Team nicht enttäuscht, wenngleich er bis zur letzten Minute warten musste, ehe Moussa Sangare das Tor des Tages schoss. Vor der Pause hatte Christoph Gerdes die große Chance, um Lohberg in Führung zu bringen. Er scheiterte aber per Strafstoß am SVH-Keeper Torben Nodorp (10.). In der Folge vergaben Alexander Stockmann und Florian Langmann beste Chancen für die Gastgeber. Nach der Pause entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, mit Tormöglichkeiten auf beiden Seiten. „Unser Sieg war verdient, weil wir vor der Halbzeit besser waren“, freute sich Dreyer.

TSV Thedinghausen - TSV Achim 2:7 (1:4): In der Anfangsphase waren die Gastgeber stark und führten früh mit 1:0 (4.). Das Tor schoss Jannik Blischke. Nach einer halben Stunde fanden die Achimer zu ihrem Rhythmus: Aykut Kaldirici traf zum 1:1 (30.). Herausragend war die Leistung von Ahmet Kaldirici, der dem Spiel seinen Stempel aufdrückte und vier Treffer markierte. Mit einem Doppelpack (36./41.) markierte er das vorentscheidende 3:1. Die 4:1-Pausenführung gelang Eyüp Ercan (43.). In Durchgang zwei erhöhte Ahmet Kaldirici mit seinem zweiten Doppelpack auf 6:1 (70./80.), ehe David Hillmann verkürzte (83.). Den Schlusspunkt setzte Firat Burc (87.). „Mein Team hat sehr engagiert gespielt und sich den Sieg auch in der Höhe verdient. Allerdings muss ich auch sagen, dass wir in der Anfangsphase Glück hatten, als unser Keeper Kai Sedlasek mehrfach in höchster Not rettete“, sagte Achims Coach Jens Dreyer.

TB Uphusen II - TSV Dörverden 0:3 (0:2): Nach der Niederlage im Pokalendspiel lief bei Uphusen nicht viel zusammen. Dörverden agierte geschickt und kam vor der Pause durch einen Doppelpack von Emmanuel Nunu zum 2:0. Als der TBU in Halbzeit zwei auf den Anschlusstreffer drängte, schloss Dominic Agic einen Konter zum 0:3 ab. „Die Luft war einfach raus bei uns“, sagte TBU-Coach Michael Hansen.