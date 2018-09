Dominik-Paul Zielinski (links) und Viktor Heidt (rechts) gingen leer aus: Die Punkte blieben in Bassen um Jonah Schnakenberg. (Björn Hake)

Bassen. „Heimsiege sind schön.“ Das ist ein Hit, den die Bezirksliga-Fußballer vom TSV Bassen nach Spielschluss gerne trällern – kein Wunder: Schließlich bedeutet das Anstimmen dieses Jubelgesangs, dass die Bassener drei Punkte mehr auf dem Konto haben. Am Sonntag hatte Fritz Schaarschmidt nun mal wieder Anlass, als Vorsänger im Flüsterton den Takt vorzugeben und sich in der Folge gemeinsam mit seinen Mannschaftskollegen mit einer La-Ola-Welle von den heimischen Zuschauern zu verabschieden. Der Grund dafür ist ein Derbysieg gewesen. Nach 90 Minuten hieß es im Duell zwischen dem TSV Bassen und FSV Langwedel-Völkersen 3:1 (1:0).

Der Mann, der diesen Dreier in der Schlussminute festzurrte, ist 18 Jahre alt. Noel Lohmann vollendete einen Ballgewinn mit einem sauberen Abschluss ins kurze Eck – der Lohn für eine auffällig starke Leistung. In seiner Viertelstunde, die ihm Trainer Uwe Bischoff zugestand, sorgte der Jungspund bei den Bassener Konterangriffen mehrfach für Gefahr. An der ungewohnten Rolle als Einwechselspieler störte sich der Auszubildende als Fachkraft für Lagerlogistik keineswegs. „Ich versuche immer, mein Bestes zu geben und muss noch an meinem schwachen Fuß feilen, mich im Zweikampfverhalten oder auch den Laufwegen verbessern. Es ist nicht so schlimm, mal auf der Bank zu sitzen. Die anderen Spieler haben es sich auch verdient, zu spielen“, sagte Lohmann. Die Entscheidung Bischoffs, den 18-Jährigen mal nicht von Anfang zu bringen, hing auch mit seinem Alter zusammen. „Die Jungen können nicht immer beginnen. Sie müssen auch mal eine Pause haben“, beschrieb Bassens Trainer. Bei seinen Spielern stößt er dabei – wie Lohmanns Aussagen zeigen – auf Verständnis.

Tavan kritisiert Assistentin

Das Tor des 18-Jährigen ärgerte dagegen den Gäste-Trainer Emrah Tavan, der die Assistentin Bernadette Latuska kritisierte. Aus seiner Sicht hätte in dieser Szene zwingend die Fahne hochgehen müssen: „Das war eine klare Fehlentscheidung. Der steht zweieinhalb bis drei Meter im Abseits.“ Für ihn war der Treffer doppelt ärgerlich, da der FSV gerade seine stärkste Phase hatte. „Bassen war am Wackeln und unsicher. Wer weiß, was passiert wäre, wenn das Tor nicht fällt. Es waren noch fünf, sechs Minuten zu spielen und vielleicht hätten wir noch den Ausgleich geschafft“, berichtete Tavan. Irgendwo hätte sich der FSV aber auch kein Remis verdient gehabt. Tavan analysierte: „Unter dem Strich bin ich nicht zufrieden. In der ersten Halbzeit war das kein Fußballspiel, schon gar kein Derby von uns. Und insgesamt hat das in der Offensive mit Justin Schmidt und Faruk Senci sowie dem Nachrücken nicht gut funktioniert.“

Immerhin zeigte sich Schmidt dabei sehr bemüht, wenngleich dem Angreifer kaum einmal etwas Effektives gelang. In dieser Hinsicht machte ihm der eingewechselte Niclas Tiedemann etwas vor. Der Linksfuß setzte die Vorgaben von Tavan überzeugend um und brachte neuen Schwung in die Partie. Beinahe wäre Langwedel der 1:2-Anschlusstreffer auch schon in der 59. Minute gelungen, die Latte verhinderte nach dem Schuss von Jan-Luca Rohlfs jedoch den Einschlag. Der agile Tiedemann machte dem FSV aber tatsächlich noch einmal Hoffnung auf einen Punktgewinn. Sein Linksschuss aus 20 Metern saß (79.) – das Aufbäumen kam aber zu spät. Letztlich feierte Bassen seinen zweiten Heimsieg in Folge, was auch mit der Stärke bei Standardsituationen zu erklären ist. Wie schon gegen Hülsen erzielte der TSV ein Tor nach einer Ecke: Nach Hereingabe von David Schymiczek köpfte Denis Schymiczek ein (51.). Die Führung erzielte Heiko Budelmann per Elfmeter (17.). Nach einem Foul von Rohlfs an Johannes Diezel ertönte der Pfiffnvov Schiedsrichter Calvin Dieckhoff. Ein glücklicher Bischoff bilanzierte: „Eine Stunde war das für unsere Verhältnisse ein gutes Spiel. Wir hätten nur konsequenter sein müssen. Aber wir haben jetzt 12 Punkte, das ist wichtig.“