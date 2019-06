Sammelte reichlich Schleifen beim Heimturnier, doch eine goldene blieb ihr versagt: Anja-Sabrina Heinsohn. (Hake)

Sottrum. Am Ende sind alle glücklich, der Weg dorthin ist jedoch kein leichter gewesen. Die Rede ist vom Jubiläumsturnier des RV Sottrum, der sein 100-jähriges Bestehen feiert. Vorsitzender Friedel Lossau, der erstmals mit dem neuen Vorstand – unter anderem seine Stellvertreter Maren Engelken und Bernd Rubarth sowie Kassenwartin Ann-Kathrin Öhler – das Turnier planen musste, sprach von „anstrengenden Vorbereitungen, die sich aber gelohnt haben“.

„Im Endeffekt hat alles funktioniert, und es ist so gekommen, wie wir uns das vorgestellt hatten“, resümierte ein erfreuter Friedel Lossau. Vorgestellt hatten sich die Verantwortlichen des RV Sottrum ein entspanntes Turnier mit reichlich Teilnehmern und Zuschauern, die sich an den Bedingungen und Neuerungen erfreuen würden. Und so ist es laut Lossau auch gekommen. „Wir haben den Boden aufgefrischt, einen Abreiteplatz neu geschaffen und auch einen Waschplatz zur Verfügung gestellt. Dafür haben wir reichlich Lob von den Reitern erhalten“, resümierte ein erfreuter Vorsitzender.

Der konnte sich auch über die Zuschauerzahlen freuen und berichtete von geschätzten 800 bis 1000 am Sonntag. Einer der Höhepunkte und zugleich eine Neuerung fand aber am Sonnabend statt: das Barrierespringen. Von Lossau wurde es als „voller Erfolg“ betitelt, weshalb es auch im kommenden Jahr Bestandteil des Turniers sein wird. Im Starterfeld vermisst wurde aber der wohl stärkste Springreiter des Ausrichters: Bernd Rubarth. „Sein Pferd fiel leider aus. Er war auch sehr traurig, dass er nicht teilnehmen konnte“, erzählte Lossau. Doch die Gastgeber hatten mehrere Eisen im Feuer und stellte gleich fünf Teilnehmer beim Barrierespringen. Die erfolgreichsten wurden Boris Kapp mit Cajo Blue und Nils-Cedrik Stephan mit Carmen. Die beiden Gespanne wurden lediglich von Pato Muente, Hamburger Derby-Sieger 2017, sowie Eldorado Blue bezwungen. Genauso hoch wie Kapp und Stephan sprang auch Hedda Roggenbuck (RV Aller-Weser) mit Catwick. Diese drei erhielten jeweils Silber.

Auf Platz fünf folgte die erfolgreichste Reiterin des Turniers: Anja-Sabrina Heinsohn vom RV Sottrum. Sie nannte 25-mal mit 14 Pferden und kam insgesamt auf zwölf Platzierungen. Gold blieb ihr versagt, einen weiteren fünften Platz ergatterte sie aber im Großen Preis am Sonntag. Die Springprüfung der Klasse S** gewann Jessica Freye vom RSG Alt-Lübars aus Berlin mit Easy Boy. Gold schnappte sich auch Oliver Ross (RV Aller-Weser) in einer S*-Prüfung mit La sorciere feu.