Trug sich gegen Westercelle zweimal in die Torschützenliste ein, auch einmal per Kopf: Schlossparkkicker Nico Kiesewetter. (Hake)

Celle. Da ist sie wieder, die Hoffnung. Nach dem 0:1 gegen den Rotenburger SV schien sie beim Fußball-Landesligisten TSv Etelsen zuletzt wieder verschwunden zu sein. Doch nun ist sie wieder zurückgekehrt. Der Grund: Die Schlossparkkicker siegten beim direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, dem VfL Westercelle, und fuhren damit drei immens wichtige Punkte ein. Das Endresultat in Celle lautete 1:3 (0:1).

Etelsens Coach Nils Goerdel betitelte die Tabellenkonstellation nach dem Spiel diplomatisch als spannend. Etwas untertrieben, denn durch den Etelser Sieg gegen Westercelle nehmen die Schlossparkkicker mit 31 Punkten (noch drei Spiele) Rang 13 ein, den ersten Abstiegsplatz. Hinter ihnen folgen Ottersberg (noch zwei Spiele) und Westercelle (noch drei Spiele) mit 30 und 29 Zählern. Die Ränge elf und zwölf nehmen der SV Ahlerstedt/Ottendorf und der SV Teutonia Uelzen (beide noch zwei Spiele) mit 33 und 32 Punkten ein.

Spannend ging es auch in der Partie zwischen den Westercellern und dem Team von Nils Goerdel zu. Der Coach bezeichnete die Pausenführung seiner Mannen als glücklich, und das aus zweierlei Gründen. Zum einen, weil das 1:0 für den TSV unter Mithilfe der Gastgeber fiel. Nach einer Flanke von Bastian Reiners köpfte Nico Kiesewetter seinen Gegenspieler an, von dem aus der Ball ins Netz trudelte (6.). Zwei weitere Chancen verbuchte der TSV in der Anfangsviertelstunde, dann übernahmen die Gastgeber das Heft. "Wir haben uns dann ehrlich gesagt in die Halbzeit gerettet", gestand Goerdel.

Keeper Büchau tritt kürzer

Anders verlief dann Hälfte zwei: Zwischen der 46. und 60. vergab der TSV Etelsen gleich vier Hunderprozentige, zwei durch Nicolai Gräpler, zwei durch Reiners. Im Anschluss rettete Keeper Cedric Dreyer die Gäste per Fußabwehr vor dem Ausgleich. Goerdel bestätigte zudem, dass Dreyer derzeit nicht nur aufgrund seiner starken Leistungen im Kasten steht, auch weil Daniel Büchau im Sommer Vater und in puncto Fußball kürzer treten wird.

Nach Dreyers Parade war wieder der TSV am Drücker und erhöhte durch Gräpler per sehenswertem Heber (67.) und Kiesewetter (74.) auf 0:3. Durch den Anschlusstreffer von Faisal Gazali Soma keimte beim VfL zwar nochmals Hoffnung auf, doch zwingend wurde er nicht mehr. "Das hat zwar ein paar Körner gekostet, doch die haben sich auch gelohnt", resümierte Goerdel.