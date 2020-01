Die allermeisten Handball-Teams befinden sich derzeit noch in der Winterpause – nicht so die Frauen des TSV Morsum. Für die Sieben von Trainer Timo Lütje stand am ersten Wochenende des neuen Jahres in der Landesklasse bereits wieder ein Punktspiel an. Der TSV musste auswärts beim Hagener SV ran. Am Ende hatte sich der Ausflug gelohnt. Nach einer 16:10-Halbzeitführung entschied der TSV die Partie mit 26:24 für sich. Zur besten Torschützin im Team der Gäste avancierte Lena Meding mit sieben Treffern, sechsmal war Kristin Becker erfolgreich. Mit dem Erfolg ist die Lütje-Sieben in der Tabelle auf Rang zwei gesprungen.

Der TSV Morsum hatte beim zuletzt formstarken Aufsteiger (vier Siege in fünf Spielen) einen guten Start hingelegt. 5:1 stand es für die Mannschaft aus dem Landkreis Verden nach einem Treffer von Lena Meding in Minute acht. In der Folge setzte sich die Überlegenheit des TSV fort und 30 Sekunden vor dem Seitenwechsel zeichnete Linkshänderin Saskia Küster für den Halbzeitstand verantwortlich. Nach Hinten heraus war für den neuen Rangzweiten noch einmal Zittern angesagt. Bis auf ein Tor kämpften sich die Gastgeberinnen heran – 24:23 (56.). Den möglichen Ausgleich vergab aber Hagens neunfache Torschützin Kira Seebeck. Sie scheiterte per Siebenmeter. Im Anschluß an den Fehlwurf vom Strich sorgten Alina Mielczarek und Kristin Becker mit den Treffern zum 26:23 für die Entscheidung.

Für den Auftakt sei es gegen einen unorthodox spielenden Gegner in Ordnung gewesen, bilanzierte Timo Lütje. „In der zweiten Halbzeit haben wir unser Tempospiel vermissen lassen“, sprach der Coach ein Manko seiner Schützlinge an.

Weitere Informationen

Landesklasse Frauen

Hagener SV - TSV Morsum 24:26 (10:16)

TSV Morsum: Wilkens - Meding (7/2), Becker (6), Küster (4), Mielczarek (3/1), Schwarz (2), Gajan (2), Lefers (1), Gagelmann (1), Höher, Szczesny, Buschmann, Gohl

Siebenmeter: Hagener SV 4/2, TSV Morsum 4/3

Zeitstrafen: Hagener SV 0, TSV Morsum 0 PRÜ