In der vergangenen Saison, die wegen Corona abgebrochen wurde, haben Marc Polley und die BG BiBA den Titel geholt. Nun geht es für das Team eine Liga höher weiter. (Björn Hake)

Wie in vielen anderen Sportarten kam es auch bei den Basketballern der BG Bierden-Bassen-Achim (BiBA) wegen der Corona-Pandemie Mitte März zu einem vorzeitigen Saisonende. Bei noch zwei ausstehenden Spielen war die BG BiBA in der Bezirksoberliga als souveräner Tabellenführer klar auf Kurs Richtung Titelgewinn. Und dieser sollte dann auch an das Team aus Achim und Bassen gehen, wenn auch am grünen Tisch. Denn gewertet wurde letztendlich der Tabellenstand zum Zeitpunkt des Abbruchs. Verbunden mit dem Gewinn der Meisterschaft ist der Aufstieg in die Oberliga. Ab Anfang September geht die BG BiBA in dieser Klasse ins Rennen.

Bevor aber die neue Saison beginnt, warf BG-Trainer Daniel Hartje noch einmal einen kurzen Blick auf die vergangene. Er seit sich sicher, dass sein Team die Meisterschaft auch auf sportlichem Wege erreicht hätte: „Uns hätte noch ein Sieg aus den beiden letzten Spielen gereicht. Den hätten wir uns sicher noch geholt, denn die Mannschaft hat eine ganz starke Saison gespielt.“ Somit ist die Saison 2019/2020 abgehakt. Die Oberliga rückt nun in den Fokus. Coach Hartje weiß in etwa, was auf ihn und sein Team zukommt: „Ich habe einige Freunde, die in verschiedenen Teams der Oberliga spielen. Dadurch habe ich mir in der Vergangenheit viele Spiele angeschaut. Das Spiel ist deutlich schneller und vor allem wird nochmal viel körperlicher agiert.„ Chancenlos sieht er den Aufsteiger aber keineswegs: “Ich bin mir aber sicher, dass wir das Potenzial haben, um in der Liga zu bestehen.“

Die Zeit nach dem Saisonabbruch hat Daniel Hartje genutzt, um die Bereitschaft der Mannschaft hinsichtlich eines Oberliga-Aufstiegs abzuklopfen. „Aufgrund der Corona-Beschränkungen durften wir uns als gesamte Mannschaft ja erstmal gar nicht mehr treffen. Ich hatte dann einzeln Kontakt zu jedem Spieler und war überrascht, wie heiß die Jungs auf die neue Spielklasse sind. Ich hatte bei einigen mit mehr Vorbehalten gerechnet. Schließlich sind wir insgesamt nicht mehr die Jüngsten, haben Familienväter im Team, die teilweise dann auch andere Prioritäten haben“, erklärt Daniel Hartje.

Künftig verzichten muss Hartje lediglich auf Dingane Precht. Er musste aus beruflichen Gründen umziehen. Zudem entschieden sich Akteure wie Sebastian Stolze, Mario Mende und Henning Anhalt, zukünftig für die eigene Reserve aufzulaufen. Als Neuzugang wurde indes Daniel Franz (zuvor Nienburg) begrüßt. Der Flügelspieler besticht laut Hartje vor allem durch seine guten Dreipunktwürfe. „Zudem ist Daniel mit Anfang 20 noch recht jung und bringt viel Dynamik mit. Er hilft uns definitiv weiter. Wir halten Augen und Ohren aber offen und hoffen auf weitere Verstärkungen“, sagt Daniel Hartje.

Seit Anfang Juli bereitet er seine Mannschaft nun schon auf die neue Saison vor. Zu diesem Zeitpunkt war eine Rückkehr in die Sporthallen vonseiten der Behörden wieder gestattet: „Wir hätten uns natürlich auch draußen auf einem Freiluftplatz treffen können, aber das war für uns keine wirkliche Option. Wir haben dann zunächst wieder unter Einschränkungen trainiert und sind nun seit gut drei Wochen wieder im regulären Mannschaftstraining. Mittlerweile ist allen auch anzumerken, wie groß die Lust auf Basketball ist. Der Beginn war schleppend, da die Pause sehr lang war und man ja auch nicht so recht wusste, wofür man überhaupt trainiert und wann es endlich wieder losgeht. Seitdem der Startpunkt feststeht, ist aber deutlich mehr Zug im Training.“

Am ersten Spieltag trifft die BG BiBA in der Sporthalle der Hauptschule Achim auf die BG ’89 Rotenburg/Scheeßel (Sonnabend, 12. September, 18 Uhr). Neben einigen alten Rivalen aus dem Raum Bremen wartet unter anderem auch ein namhaftes Team auf den Liga-Neuling – die Reserve des Bundesligisten von Rasta Vechta.

Doch bange machen gilt nicht: „Ich halte uns auf jeden Fall für konkurrenzfähig. Klar kann unser Ziel als Aufsteiger nur der Klassenerhalt sein. Alles andere wäre vermessen. Dafür müssen wir uns auf beiden Seiten des Feldes noch einmal steigern. Defensiv müssen wir zulegen, uns gegenseitig noch mehr unterstützen. Und in der Offensive muss unser Spiel schneller werden, damit wir immer mal wieder auch einfache Körbe erzielen“, gibt Daniel Hartje die Marschrichtung vor.