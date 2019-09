Sascha Kunze erlebte in Bremen eine Premiere. (Björn Hake)

Bremen. Sascha Kunze geht bei der HSG Verden-Aller in seine dritte Saison als Trainer. In den ersten beiden Jahren hat der 34-jährige Oytener mit den Landesliga-Handballern aus der Kreisstadt schon so einiges erlebt. Ein Sieg im ersten Saisonspiel war aber nicht dabei. Beim dritten Anlauf hat es nun geklappt: Beim Aufsteiger TS Woltmershausen feierte die HSG Verden-Aller bei ihrem ersten Auftritt in der neuen Spielzeit einen 35:32 (16:14)-Erfolg.

Nachdem Tim Härthe und Matthias Häfker für die Partie in der Hansestadt ausgefallen waren, musste Sascha Kunze den Innenblock seiner 6:0-Deckung umbauen. Jan Torge und Malte Fuhrmann übernahmen die Aufgabe. Beide hätten ihre Aufgabe gut gemacht, lobte Kunze. Überhaupt: Trotz der 32-Gegentreffer zeigte sich der Coach der Gäste mit seiner Defensive zufrieden. Manko sei vielmehr die Chancenauswertung gewesen. „Wir vergeben reihenweise gute Möglichkeiten und laden den Gegner damit zu Kontertoren ein“, monierte Kunze.

Bis zum 13:13 (27.) bekamen die Zuschauer in der Mehrzweckhalle Roter Sand eine ausgeglichene Partie geboten. In den Minuten vor und nach der Halbzeit zog die HSG Verden-Aller dann auf vier Treffer davon. Glenn Rades zeichnete für das 19:15 (35.) verantwortlich. Nachdem Woltmershausen zwischenzeitlich noch einmal auf zwei Tore verkürzt hatte (29:31 / 55.), beseitigten Jannik Rosilius und Sascha Genee letzte Zweifel am Auswärtssieg. „In den vergangenen beiden Jahren sind wir zum Auftakt ordentlich gerupft worden, das ist nun einmal ein ganz anderes Gefühl“, freute sich Sascha Kunze, der zudem von einem verdienten Sieg seiner Mannschaft sprach.