Nicht nur im Angriff ist Malte Meyer zu einer wichtigen Säule geworden, sondern auch im Innenblock der Deckung. (Björn Hake)

Rückschläge bieten auch immer wieder eine Chance. Genau das ist in dieser Saison bei den Oberliga-Handballern der SG Achim/Baden: Nachdem sich der erfahrene Kreisläufer Fabian Balke noch vor Saisonbeginn die Achillessehne gerissen hatte und Erik Schmidt Bänder im Fuß, war die Stimmung bei der SG ziemlich im Keller. Am Kreis tat sich ein großes Problem auf. Zu diesem Zeitpunkt war aber auch klar, dass für den jungen Malte Meyer die große Stunde schlagen könnte. Und er hat seine Chance genutzt: Meyer entwickelte sich zu einer echten Säule im Team von SG-Coach Tobias Naumann – zum einen im Angriff, aber noch mehr im Innenblock der Abwehr. Seine gute Entwicklung will Meyer in Achim fortsetzen. Er hat jetzt seine Zusage für die Saison 2020/2021 gegeben.

Die Entscheidung, bei der SG Achim/Baden im Sommer in eine dritte Saison zu gehen, sei in den vergangenen Wochen gereift, erklärt der 20-jährige Kreisläufer. In diesen hat sich nicht nur Malte Meyer gesteigert, sondern auch die gesamte Mannschaft. Zwar steckt die Spielgemeinschaft noch mitten im Abstiegskampf. Die Chancen, die Oberliga zu halten, sind zuletzt aber stark gestiegen. Drei Punkte beträgt derzeit der Vorsprung auf die Abstiegszone. Durch die jüngsten Erfolge ist bei Meyer und Co. das Selbstvertrauen enorm gestiegen: „Wir haben uns nach unserem schlechten Start (die ersten acht Saisonspiele hatte die SG verloren, Anm. d. Red.) selbst aus der Situation geholt. Zuletzt haben wir oft gezeigt, was in uns steckt. Der Klassenerhalt deutet sich schon an, aber erreicht haben wir noch nichts.“ Der Optimismus sei aber groß, dass das Ziel erreicht wird.

Von Verletzung profitiert

Für Meyer persönlich hätte die Saison bisher kaum besser verlaufen können. Zuletzt stand er stets in der Startsieben und schenkt dieses Vertrauen mit guten Leistungen zurück. Im Innenblock übernimmt er Verantwortung und zeigt sich in der Offensive auch immer häufiger als eiskalter Vollstrecker, wenn er am Kreis von seinen Mitspielern mit Pässen gefüttert wird. Mit 39 Toren steht er aktuell auf Rang 72 der Oberliga-Torschützenliste. Allerdings weiß Meyer, dass er von der Verletzung Balkes profitiert. „So etwas ist auf der einen Seite natürlich blöd. Andererseits ist des einen Leid des anderen Freud“, sagt der 20-Jährige.

Tobias Naumann ist indes glücklich darüber, dass Malte Meyer seine gute Entwicklung just dann startete, als die Mannschaft diese dringend benötigte. „Malte hat seine Chance genutzt. Anders kann man das nicht sagen“, findet der SG-Trainer. Dass sein Kreisläufer zu einer echten Säule in seinem Team geworden ist, wundert den Coach kaum. „Malte ist im Training immer sehr fleißig, er versucht stets, das Beste aus sich herauszuholen. Das macht er hervorragend. Er hat sich seinen Platz erkämpft und verdient“, findet Naumann ausschließlich lobende Worte für den jungen Handballer, der mit dem TV Oyten eine Saison in der Jugendbundesliga gespielt hat. Geht es nach Naumann, wird die SG noch viel Freude an Meyer haben: „Denn seine Entwicklung ist noch lange nicht am Ende.“

Zur Sache

Schwierige Aufgabe in der Fremde

Oberliga Nordsee Männer: Der TV Bissendorf-Holte ist in seiner eigenen Halle stets ein unangenehmer Gegner. Das bekam zuletzt der TV Cloppenburg zu spüren. Der Spitzenreiter verlor mit 31:34. Bissendorf hat durch den Sieg das Titelrennen zwischen Cloppenburg und Habenhausen richtig angeheizt. Weit Weg von diesem Duell ist in der Tabelle die SG Achim/Baden. Auf die Sieben von SG-Coach Tobias Naumann wartet an diesem Spieltag die schwierige Aufgabe, aus Bissendorf Punkte zu entführen. „Das wird natürlich eine schwierige Aufgabe. Bissendorf ist gut drauf“, sagt Naumann, schiebt aber gleich hinterher, „dass wir keine Angst haben müssen. Wir sind ebenfalls gut drauf. Wir schauen mal, wie sich die Begegnung entwickelt.“ Es gebe daher keinen Grund, nicht motiviert nach Bissendorf zu fahren. Dass die Achimer gut in Form sind, haben sie am vergangenen Spieltag bewiesen, als der TuS Rotenburg ohne Probleme mit 30:16 besiegt worden war. Vor allem im ersten Durchgang hatte sich die Naumann-Sieben in dem Vier-Punkte-Spiel in einen wahren Rausch gespielt.

Anpfiff: Sonntag um 17 Uhr in Bissendorf