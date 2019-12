Linkshänderin Lisa Bormann-Rajes setzte sich einige Male gegen die OKT-Deckung durch. Doch auch das reichte nicht zum anvisierten Heimsieg. (Jonas Kako)

Kurz vor dem Abpfiff erhoben sich einige Fans in der Pestalozzihalle. Sie klatschten kräftig in die Hände. Andere trommelten mit Wucht auf ihr Instrument. Für die Drittliga-Handballerinnen des TV Oyten war es kein schöner Anblick. Denn es waren nicht ihre eigenen Anhänger, denen zum Feiern zumute war. Die Fans der HG Owschlag-Kropp-Tetenhusen jubelten. Und das aus gutem Grund: Denn das Schlusslicht feierte in Oyten seinen ersten Saisonsieg und schob sich in der Tabelle am TVO vorbei. Bei den „Vampires“ dürften die Sorgenfalten nach dem deutlichen 20:27 (7:10) größer werden.

Die Anzahl der erzielten Tore zeigt auf Anhieb, dass besonders die TVO-Offensive in dem Kellerduell mangelhaft war. „Natürlich haben wir uns das alles anders vorgestellt“, sagte Oytens Coach Marc Winter. „Von außen sah es oft wie Angsthasen-Handball aus.“ Winter wollte aber nicht allein dem Team die Schuld an der verdienten Niederlage geben. Er übte auch Selbstkritik an sich und seinem Trainerkollegen Lars Müller-Dormann. „Vielleicht haben wir im Vorfeld zu viel Druck aufgebaut und das Spiel zu hochstilisiert“, grübelte Winter.

Bereits in der Anfangsphase zeigte sich im Angriff der Gastgeberinnen, dass es ein zäher Nachmittag werden würde. Winter und Müller-Dormann setzten von Anfang an auf Rückkehrerin Kim Pleß, die dem TV Oyten mit ihrer Erfahrung helfen sollte. Doch mit ihr als Spielgestalterin fand der Rückraum des TVO nur selten ein Mittel gegen die Abwehr der Gäste. Die beiden Coaches erkannten dies und wechselten in der zweiten Reihe mehrfach durch, doch besser wurde es nicht. Lediglich sieben Tore in 30 Minuten waren der Beweis für die Harmlosigkeit. „Dass mit Kim nicht auf Anhieb alles funktioniert, war klar. Da fehlen natürlich die Automatismen, die es im Handball braucht“, sagte Winter. Und es war nun einmal die gesamte Offensive, die sich schwach präsentierte. Sinnbildlich war eine Szene in der 23. Minute. Beim Stand von 4:6 fing Lisa Bormann-Rajes einen Ball in der Abwehr ab, lief allein auf das OKT-Tor zu, scheiterte dann aber an Keeperin Sophie Petersen-Kröger.

Wenige Augenblicke später brandete in der Halle aber Jubel unter den Heimfans auf. Denn dem TVO gelangen zwei Tore in Folge und der Ausgleich zum 6:6. Es sollte aber einer der wenigen Momente sein, in denen bei der Heimsieben Hoffnung auf den anvisierten Sieg aufkeimte. Hoffnung, dass es aber doch klappen könnte, machte die Defensive. Die Deckung der „Vampires“ stand recht kompakt. Hinzu kam dann noch, dass Torhüterin Romina Kahler einen guten Tag erwischt hatte. Mit ihren Paraden verhinderte sie, dass der Rückstand zur Halbzeitpause nicht noch höher ausgefallen war.

Das sollte sich im zweiten Durchgang ändern: Die benötigte Steigerung des TVO bekamen die Zuschauer nicht zu sehen, was sich schlussendlich auch im Spielverlauf spiegelte. Die HG OKT baute ihre Führung kontinuierlich aus. Nachdem Owschlag zwölf Minuten vor dem Schlusspfiff zum 20:14 getroffen hatte, bahnte sich Oytens Niederlage mehr und mehr an. Fünf Minuten vor dem Ende stellten Winter und Müller-Dormann die Abwehr noch einmal um. Die Deckung agierte in der restlichen Spielzeit offensiver – doch zu diesem Zeitpunkt war es längst zu spät. Die Niederlage, sie war längst besiegelt.

„OKT ist so aufgetreten, als hätten sie nichts zu verlieren“, sagte Winter. Das war am Ende wohl einer der Schlüssel zum Erfolg. „Bei uns sah es in der Vorwoche gegen Badenstedt ja ähnlich aus.“ Beim amtierenden Meister konnte der TVO quasi befreit aufspielen und unterlag nur mit einem Tor beim Favoriten. Ein ähnliches Spiel wartet auf die „Vampires“ zum Jahresabschluss beim Frankfurter HC. Danach steht eine sechswöchige Pause an, in der Winter und Müller-Dormann ihr Team auf einen langen und kräfteraubenden Abstiegskampf vorbereiten müssen.