Braunschweig. Am Ende sind es oftmals das Glück oder die Nerven, die Spiele entscheiden. Das war nun auch bei der Partie des Ottersberger TC der Fall. In der Tennis-Nordliga der Herren 50 stand das Match beim Braunschweiger THC an, zwei Duelle sollten entscheidend sein. Und die Ottersberger hatten weder Glück, noch die besseren Nerven. Am Ende stand die zweite Saisonniederlage fest, wieder hieß es 3:6 aus Sicht der Gäste.

„Das war ärgerlich, denn es war mehr drin“, haderte Ottersberg Mannschaftsführer Christoph Engelke. Entscheidend waren die Matches von Marco Wingerning an Position fünf und Keven Westphal an sechs. Beide verloren ihren jeweils ersten Satz mit 2:6, beide schlugen jedoch im zweiten zurück. Wingerning erzwang mit einem 7:6 den Matchtiebreak, Westphal tat es seinem Teamkollegen mit 6:2 gleich. Doch beide musste sich dann in der Verlängerung geschlagen geben, Wingerning mit 7:10, Westphal mit 5:10. „Das war die Entscheidung. Gewinnen wir beide, gehen wir mit 3:3 in die Doppel und alles ist noch möglich“, trauerte Engelke der Chance hinterher. Somit war es einzig André Stelling, der einen Einzelsieg verbuchen konnte (6:3, 6:1).

Zwar gingen anschließend zwei der drei Doppel an den Ottersberger TC, doch die Niederlage war längst besiegelt. Ottersbergs Doppel Nummer drei trat derweil nicht an, weil Keven Westphal aufgrund einer Verletzung am Knie passen musste. Er wird auch am kommenden Sonnabend im Heimspiel gegen den TC Eckernworth Walsrode fehlen. Für ihn wird Wulf Meyer einspringen und mit dem OTC versuchen, den ersten Sieg einzufahren. Gelingt das gegen das Schlusslicht nicht, „dann haben wir es auch nicht verdient, in der Klasse zu bleiben“, betont Engelke.