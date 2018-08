Marcel Wrede (am Ball) trug einst das Trikot des TSV Daverden. Ab sofort läuft er für den TV Oyten in der Landesliga auf. (STRANGMANN)

Oyten. Einen erfahrenen Spieler haben sich Jürgen Prütt und Thomas Cordes in ihre Mannschaft geholt. Das Trainerduo des Handball-Landesligisten TV Oyten kann fortan auf die Dienste des Linkshänders Marcel Wrede bauen. Damit bleibt der groß gewachsene Linkshänder der Liga erhalten. In der Vorsaison lief er noch für die SG HC Bremen/Hastedt II auf. Die Oberliga-Rerserve vom Bremer Osterdeich hatte sich aber nach der Serie 2017/2018 vom Spielbetrieb abgemeldet.

"Marcel hat noch Lust, weiterhin in der Landesliga zu spielen", sagte Oytens Coach Thomas Cordes im Gespräch mit unserer Zeitung. Der Kontakt zu Marcel Wrede kam vor allem über Sören Blumenthal zu Stande. Den TVO-Routinier und Wrede verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. Einst spielten sie zusammen für den TSV Daverden. Nach einem Probetraining und kurzer Kennenlernphase sei man sich dann ziemlich schnell einig geworden, einen gemeinsamen Weg zu gehen, meinte Thomas Cordes. "Dass sich Marcel für uns entschieden hat, ist für uns eine super Geschichte", findet Cordes. "Er kann für uns ein sehr wichtiger Baustein werden. Erstens, weil er viel Landesliga-Erfahrung mitbringt. Zweitens, weil er als Linkshänder auf der rechten Angriffsseite eine tolle Ergänzung zu Anton Zitnikov ist." Im rechten Rückraum sei man nun sehr gut aufgestellt, sagte Trainer Cordes: "Daher sind wir glücklich über diesen Glücksgriff."

Laut Thomas Cordes ist der neue Rückraumspieler ein ruhiger und sachlicher Vertreter, soll die jungen Spieler aber auch führen. Dass er dazu in der Lage ist, habe er im Training bereits gezeigt. "Außerdem hat Marcel in der Deckung mit seiner Körpergröße eine große Präsenz", meint der TVO-Coach. Doch auch im Angriff hat der Ex-Daverdener seine Qualitäten. In der vergangenen Saison absolvierte er für die SG HC Bremen/Hastedt II zwar nur 18 Begegnungen, erzielte in diesen Einsätzen allerdings insgesamt 81 Treffer.