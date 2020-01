Marcel Wrede (am Ball) wird aus zeitlichen Gründen nicht mehr für den TV Oyten auflaufen. (Björn Hake)

Am 17. November ist der Name von Marcel Wrede letztmals im Kader des TV Oyten aufgetaucht. Wie „Vampires“-Coach Lars Müller-Dormann gegenüber unserer Zeitung erklärte, wird das damalige Spiel beim TS Woltmershauen auch das letzte des Linkshänders für den aktuellen Spitzenreiter der Handball-Landesliga gewesen sein. „Marcel hat mir mitgeteilt, dass er aus zeitlichen Gründen kürzertreten möchte“, sagte Müller-Dormann.

Marcel Wrede war vor der Saison 2019/2020 vom HC Bremen II zum TV Oyten gewechselt. Zuvor hatte der in Bremen-Arbergen wohnende Zwei-Meter-Mann einige Jahre für den TSV Daverden gespielt. Beim TVO hatte Wrede, der als Geschäftsführer einer Firma für Beschichtungstechnik zeitlich stark eingebunden ist, die vergangenen sechs Partien nicht mehr mitgewirkt. In Zukunft wird Wrede voraussichtlich für die SG Arbergen-Mahndorf II in der Landesklasse auflaufen, da der Weg für ihn nur ein kurzer ist. Der TVO ist derweil auf Wredes Stammposition im rechten Rückraum mit Linkshänder-Kollege Anton Zitnikov sowie dem jungen Niklas Wallrabe gut besetzt.