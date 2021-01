Das Schießen ist ihre Leidenschaft: Marie-Luise Friedrich war früher selbst als Schützin aktiv. (Björn Hake)

Sie sagt einfach zu leicht „Ja“. Marie-Luise Friedrich, geboren im Kreis Rotenburg, wurde dieser Tatsache geschuldet 2012 Vorsitzende des Kreisschützenverbandes Achim und ist es auch neun Jahre später noch. Doch auch vorher hatte sie schon dem Kreisvorstand angehört. „Und das mache ich alles sehr gerne, weil es mir großen Spaß macht, im und mit einem Team zu arbeiten und zu gestalten. Auch wenn sich nach über drei Jahrzehnten vielleicht eine gewisse Routine einschleicht“, erklärt sie.

Als Lehrerstochter, in einem Jäger-Haushalt mit jagdlich aktivem Vater und zwei von drei Jäger-Brüdern aufgewachsen, kam die junge Marie-Luise Friedrich schon sehr früh mit Gewehren und dem Schießen in Kontakt. „Heutzutage würden sich Jäger und Schützen vor Entsetzen schütteln, aber in den Sechziger- und Siebzigerjahren hingen die Gewehre und Flinten bei uns neben den Jacken an der Garderobe. Mit entsprechendem Respekt davor, aber auch einer gewissen Normalität bin ich damit groß geworden“, erinnert sie sich. Als Assistentin der Geschäftsleitung übt die Uphuserin ihren Beruf nun schon seit fast 40 Jahren aus. „Wenn ich mich mal irgendwo niederlasse, gehe ich in einen Schützenverein“, lautete die Maxime der Jägerstochter. „Das war 1987 – noch vor meiner Hochzeit – beim Schützenverein Uphusen der Fall, dem ich seitdem treu geblieben bin, denn schließlich wohne ich da auch“, sagt sie.

Von Anfang an nahm Marie-Luise Friedrich mit großer Freude und einigermaßen gut aktiv am Schießen teil. Es folgte 1992 der erste Vorstandsposten, als sie sich zur Schriftführerin wählen ließ. Mittlerweile ist die Uphuserin schon seit fast 30 Jahren neben dem aktiven Schießen auch ehrenamtlich im Vorstand tätig, seit 1994 im Vorstand des Kreisverbandes als stellvertretende Damenleiterin, seit 1997 als zweite Vorsitzende und gleichzeitig als Damenleiterin in Uphusen und seit eben 2012 als Vorsitzende des Kreisverbandes.

Dafür, dass Achim ein relativ kleiner Kreisverband ist, können sich die Leistungen der Schützinnen und Schützen durchaus mit denen anderer größerer Kreisverbände sehen lassen. Namentlich erwähnt die Kreisvorsitzende stellvertretend für alle erfolgreichen Schießsportler die mehrfache Deutsche Meisterin Heidrun Schäfer und den Bogenschützen Matthias Potrafke, aber auch die Gewehr-Mannschaften des SV Baden und SV Etelsen, die Pistolenschützen der neugegründeten Schießsportgemeinschaft Mühlentor-Oyten sowie die Bogenmannschaften aus Mühlentor-Oyten. „Posthausen und Achim sind immer für Erfolge in den höheren Klassen und Ligen gut. Als einen besonderen Höhepunkt innerhalb unseres Kreisverbandes möchte ich aber auch den Senioren-Rundenwettkampf nennen, an dem jedes Jahr 250 bis 280 Schützinnen und Schützen ab dem 60. Lebensjahr, aber durchaus bis ins hohe Alter von über 90 Jahren teilnehmen“, lobt Marie-Luise Friedrich und nennt dabei spontan nur einige Beispiele.

Bogenschütze Matthias Potrafke gehört zu den Aushängeschildern des Kreisschützenverbandes Achim. (Björn Hake)

Dem Kreisverband Achim gehören zurzeit 21 Vereine mit insgesamt rund 2900 Mitgliedern an. „Interessant finde ich die besondere Konstellation im Landkreis Verden mit zwei großen Kreisschützenverbänden (zu den großen gehört auch Verden; Anm. d. Red.). Außerdem gibt es noch weitere Vereine, die drei anderen Kreisverbänden oder Bezirken und insgesamt zwei Landesverbänden angehören. Insgesamt kann man wohl sagen, dass sich Sport und Tradition die Waage halten. Sicherlich gibt es einige Leistungsschützen, die sich komplett auf den Schießsport konzentrieren, aber bei den Schützenfesten und sonstigen Brauchtums-Veranstaltungen sind auch die meisten Sportler, zumindest innerhalb ihres Vereins, dabei. Wenn ich auf die großen Veranstaltungen wie die Kreisverbandsfeste unserer benachbarten Kreisverbände in Rotenburg und Verden gucke, bin ich allerdings schon ein bisschen neidisch auf die hohe Beteiligung an diesen Festen und den damit verbundenen Wettbewerben. Andererseits weiß ich, dass die Nachbarn einen hohen Einsatz – personell und finanziell – dafür aufbringen müssen. Da ist es bei uns wohl kleiner, aber auch gemütlich und mindestens genauso fröhlich“, urteilt die erste Frau im Achimer Verband.

Das Auf und Ab bei den Corona-Einschränkungen ist auch nicht spurlos am Kreisverband Achim vorbeigegangen. „Naja, der erste als auch der zweite Lockdown sowie die starken Einschränkungen im Sport und beim Zusammentreffen hatten schon starke Auswirkungen, bei uns wie in der ganzen Republik. Alle Wettkämpfe wurden abgesagt, keine Kreis-, Landesverbands- oder Deutsche Meisterschaften. Das trifft unsere Sportschützen schon erheblich, zumal wir ja doch so viele Leistungsschützen haben, die sich gezielt auf diese Wettkämpfe vorbereiten, wie die Profis auch. Schade auch um all die abgesagten Veranstaltungen, Schützenfeste und Vereinsjubiläen. Wir Uphuser sind in diesem Jahr 100 Jahre alt geworden und hatten zwei Jahre lang unser Jubiläumsfest vorbereitet. Auch im Herbst und Winter fehlen natürlich die Wettkämpfe, die Übungsabende, die Erntefeste, die Weihnachtsfeiern, die uns früher regelmäßig zusammengebracht haben. Viele vermissen das.“

Marie-Luise Friedrich glaubt aber, dass es ihre Vereine in ihrer Existenz nicht allzu sehr trifft, denn keine Veranstaltungen erfordern auch keinen Einsatz. „Sicher fehlen dem einen oder anderen Mieteinnahmen aus Veranstaltungen, und jetzt im Winter kommen Heiz- und andere Unterhaltskosten für menschenleere Räume hinzu. Aber ich hoffe, dass unsere Vereine dieses überstehen“, ist sie zuversichtlich. Die Kreisvorsitzende glaubt nicht, dass durch Corona die Mitgliederzahlen zurückgehen werden. „Ich habe mich mit unseren zuständigen Vorstandsmitgliedern darüber abgestimmt, und es ist keine außergewöhnlich hohe Zahl an Austritten zu verzeichnen, allerdings gibt es auch keine besonders hohe Zahl an Neumitgliedern.“

Was den Trainingsbetrieb nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr angeht, haben sich die Vereine unterschiedlich verhalten. „Einige Vereine haben recht bald nach den ersten Lockerungen den Schießbetrieb im Rahmen der vorgegebenen Einschränkungen (Vergabe von Schießzeiten, einzelnes Betreten des Vereinsheimes, Desinfektion vor und nach dem Schießen, ausreichend Abstand, keine Bewirtung; Anm. d. Red.) wieder aufgenommen, was mich sehr freut. Kleinere Vereine, so wie wir Uphuser, die Mieter bei unseren benachbarten Freunden des SV Bierden sind, haben selbst in der Zeit der Lockerung auf unseren Übungsabend verzichtet, weil uns der Aufwand zu hoch erschien und die Mitglieder, die regelmäßig an diesen Trainingsabenden teilnehmen, ohnehin fast alle zur Risikogruppe gehören und von sich aus von einer Teilnahme abgesehen haben.“ Zurzeit dürfte überall Pause sein.

Die Schießsportgemeinschaften Oyten und Mühlentor haben sich zusammengeschlossen. Ist das ein möglicher Trend? „Ja, ich glaube, das ist ein Trend, der uns in den nächsten Jahren mehr und mehr begleiten und betreffen wird, und das ist sicher auch nicht die schlechteste Idee für Vereine, die aufgrund sinkender Mitgliederzahlen eine moderne Schießsportanlage kaum noch unterhalten können, zumal sie das ja im Wesentlichen mit Eigenmitteln leisten müssen, während andere Sportanlagen hauptsächlich aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Da wäre auch der Anschluss an einen Sportverein eine Alternative“, antwortet die Kreisvorsitzende.

Und Friedrich fügt an: „Seit einigen Jahren gibt es Mitgliederwerbemaßnahmen, angefangen vom Deutschen Schützenbund bis hin zu den einzelnen Vereinen, die nur mäßigen Erfolg zeigen. Es sei denn, man bietet wie zum Beispiel der Schützenverein Achim eine neue Sparte wie Darts oder eben andere Sportarten oder Herausforderungen an, die die Menschen von heute ansprechen. Ich denke, nicht nur die Schützenvereine, sondern die Sportvereine insgesamt werden sich langfristig überlegen müssen, wie sie interessierte Sportlerinnen und Sportler zum Mitmachen motivieren können. Ich weiß auch, dass viele, gerade unserer älteren Mitglieder, die die Vereine aufgebaut haben, das nicht gerne hören. Aber ich glaube, dass der klassische Verein mit einer einzigen Sportart auf lange Sicht nicht mehr attraktiv sein wird. Andererseits hat die Vergangenheit, auch gerade die jahrhundertealte Tradition des Schießsportes, gezeigt, dass aus etwas Neuem auch durchaus Gutes entstehen kann. Da bin ich sehr zuversichtlich.“