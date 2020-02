Freuen sich auf eine weitere Zusammenarbeit: Marius Wagener (links) und Adrian Liegmann. (fr)

Beim TSV Bassen wurde am Montagabend eine wichtige Personalfrage geklärt. Marius Wagener wird auch in der neuen Saison Trainer des TSV Bassen II sein, der aktuell als Dritter in der Fußball-Kreisliga überwintert. Wagener geht im Sommer in seine vierte Saison als Chefcoach der Bassener Bezirksliga-Reserve.

„Marius und sein Team haben ein absolut erfolgreiches Jahr 2019 gehabt. Neben dem Kreispokalsieg konnte auch die Meisterschaft in der 1. Kreisklasse und der damit verbundene Aufstieg in die Kreisliga gefeiert werden. Auch dort sorgt die Mannschaft für Furore. Ich freue mich sehr, dass Marius uns seine Zusage für eine weitere Saison gegeben hat", sagte TSV-Abteilungsleiter Adrian Liegmann.