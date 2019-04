Oyten. Die Fußballer des TV Oyten II haben einen neuen Trainer. Für Olaf Berghold, der aus gesundheitlichen Gründen das Kreisliga-Team nicht mehr betreuen kann, hat Abteilungsleiter Detlef Meyer einen namhaften Mann zu den Blau-Roten geholt. Es ist der erst 27 Jahre alte Martin Fisch, der als Spieler über Erfahrung aus der Regionalliga und Oberliga verfügt. Zuletzt kickte Fisch beim SV Wilhelmshaven in der Regionalliga Nord. „Als Trainer ist der TV Oyten II meine erste Station. Eigentlich hatte ich geplant, in Oyten als Jugendtrainer mit Beginn der nächsten Saison einzusteigen. Nun kam das Angebot von Detlef Meyer die Zweite zu übernehmen", sagte Fisch, dessen vorrangige Aufgabe es nun erst einmal ist, mit der Bezirksliga-Reserve des TVO den Klassenverbleib in der Kreisliga zu schaffen.