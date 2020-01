Der TV Baden II wollte in Westerstede drei Punkte holen. Am Ende brachte das Team keinen Zähler mit nach Hause. (Björn Hake)

Nach nicht einmal eineinhalb Stunden war es vorbei – das Auswärtsspiel des TV Baden beim Auswahlteam des Nordwestdeutschen Volleyballverbands. Eigentlich hatte der TVB die drei Punkte gegen die mit Talenten gespickten Gastgeber fest eingeplant. Doch die Partie endete für den Oberligisten von der Weser mit einer großen Enttäuschung: Sie verloren am Sonntag in Westerstede mit 0:3 (21:25, 24:26, 26:28) und kehrten mit leeren Händen heim.

Trainer Peter-Michael Sagajewski wollte nach der Begegnung erst gar nicht damit anfangen, nach Ausreden zu suchen. „Von dem Ergebnis bin ich massiv enttäuscht. Denn wir wollten deutlich punkten.“ Zwar habe keiner seiner Spieler im Vorfeld davon gesprochen, dass der TV Baden II im Ammerland drei Pflichtpunkte holen müsse, dass es nun aber kein Zähler geworden ist, damit hatte bei der Zweitliga-Reserve wohl auch niemand gerechnet. „So richtig kann ich noch nicht sagen, was bei uns los war“, sagte Sagajewski. Dass die NWVV-Auswahl, die in der Oberliga momentan den letzten Platz einnimmt, einem Gegner gefährlich werden kann, hat es einen Tag vor der Partie gegen Baden bewiesen. Denn am Sonnabend bezwang das Liga-Schlusslicht den TSV Hollern-Twielenfleth im Kellerduell ebenfalls mit 3:0. „Das war für uns eigentlich schon eine Warnung“, meinte Sagajewski.

Ins Spiel sollte seine Mannschaft aber dennoch zunächst nicht finden. Das Auswahlteam, bei dem mit Thorben Coordes und Laurenz Meyer auch zwei Badener spielten, habe vor allem gut aufgeschlagen. „Und damit hat uns der Gegner dann doch den Schneid abgekauft“, schilderte Peter-Michael Sagajewski. „Wir sind dann ins Grübeln gekommen und sind in Satz Nummer eins immer hinterhergelaufen.“

Satzbälle nicht genutzt

Noch mehr ärgerte sich der TVB-Trainer aber über die Verläufe der beiden folgenden Sätze. Denn sowohl im zweiten als auch im dritten Durchgang hatten die Badener Satzbälle. Es blieb ihnen aber verwehrt, einen davon zu nutzen. Und so ging es mit einer 0:3-Niederlage im Gepäck zurück nach Baden. Vor allem in einer Sache hätten sich die beiden Mannschaften unterschieden. Sagajewski: „Das NWVV-Team kann mit Leidenschaft gespielt.“ Die habe seinem Team hingegen gefehlt. Der Gegner sei aber auch taktisch sehr gut eingestellt gewesen. „Hinzu kam dann noch, dass die Auswahl ohne den ganz großen Druck spielen kann. Sie kann weder auf- noch absteigen“, erklärte Sagajewski. „Wir haben in Summe eine große Chance vertan, in der Tabelle einen Sprung zu machen.“ Der TV Baden II nimmt weiterhin Platz sieben – den Relegationsrang – ein.

Sorgen macht sich der Coach aufgrund der tabellarischen Situation noch nicht: „Aber wir haben jetzt im kommenden Heimspieltag schon einen erhöhten Druck. Wir müssen mehr Konstanz an den Tag legen.“ Dass diese dem Team fehle, verwundere den Trainer allerdings nicht. „Das kommt bei jungen und neu aufgestellten Mannschaften immer wieder vor.“

TV Baden II: Max Kernebeck, Niel Heitmann, Bjarne Schulz, Leander Schulz, Balint Bencsik, Alexander Decker, David Weiß, Sergej Stanke, Maximilian Schön.