Fabrizio Muzzicato kann an diesem Wochenende mit dem TB Uphusen seine Mission erfüllen. Sprich: Trainer und Mannschaft können die Klasse endgültig sichern. (Björn Hake)

Uphusen. Tennisspieler kennen diese Situation sehr gut. Endlich ist der Matchball da. Es fehlt nur noch ein erfolgreicher Ballwechsel, dann ist der erhoffte Sieg geschafft. Doch plötzlich spielen die Nerven verrückt. Nichts gelingt mehr. Einen Matchball hat an diesem Wochenende auch der TB Uphusen. Nicht im Tennis, sondern im Abstiegskampf der Fußball-Oberliga Niedersachsen. Gewinnt der TBU am Sonnabend sein Heimspiel gegen den direkten Konkurrenten SSV Vorsfelde (Anpfiff um 15 Uhr), bleibt er definitiv im niedersächsischen Oberhaus. Daher sollten die Nerven besser nicht verrücktspielen.

Fabrizio Muzzicato geht fest davon aus, dass die psychische Belastung in dem Spiel keine allzu große Rolle für seine Elf spielen wird. „Wir haben diesen Druck ja schon seit dem ersten Spiel in diesem Jahr“, sagt der Coach des TBU. „Im Januar standen wir noch mit zwölf Punkten da. Jetzt haben wir noch drei Spiele auf dem Programm und vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone.“ Das Ziel für Sonnabend ist klar gesteckt. Das Thema Abstiegskampf soll gegen 16.50 Uhr keines mehr sein am Arenkamp. „Es wäre natürlich schon, wenn wir zu Hause alles klarmachen“, meint Muzzicato.

Trainer rechnet mit umkämpfter Partie

Da ist aber auch noch eine gegnerische Mannschaft, für die das Spiel im Achimer Westen quasi die letzte Chance ist, um den Abstieg sportlich zu vermeiden. „Eines ist klar: Das wird ein umkämpftes Spiel“, glaubt Fabrizio Muzzicato. Denn zum einen kann Vorsfelde noch einen Sprung in die Nichtabstiegszone machen. „Und es kann ja auch helfen, wenn man am Ende Viertletzter wird. In den letzten Jahren standen die Chancen auch nicht schlecht, dann doch noch die Klasse zu halten“, sagt der TBU-Trainer. In den beiden vergangenen Spielzeiten hatte Uphusen – obwohl sportlich jeweils abgestiegen – von verschiedenen Umständen profitiert und am grünen Tisch den Ligaver-bleib erhalten.

Doch von solchen Szenarien – dass man zum Beispiel nur die Klasse hält, weil andere Teams zurückziehen – ist in dieser Saison am Arenkamp keine Rede. Das Team ist dabei, sich den Platz in der Oberliga für die kommende Serie sportlich zu verdienen. Fabrizio Muzzicato rechnet gegen Vorsfelde zwar mit einem schwierigen Spiel, doch er sieht seine Elf klar im Vorteil. „Fast alle Spiele in der Oberliga sind spannend und eng. Aber ich sehe uns in einer besseren Verfassung“, findet Muzzicato.

Der SSV Vorsfelde habe durchaus seine Qualitäten in der Offensive, meint Uphusens Coach: „Das ist eine richtige Einheit.“ Allerdings ist Vorsfelde auch eine Mannschaft, die in den vergangenen Monaten nur selten erfolgreich war. Am Donnerstag gewann Vorsfelde mit 2:1 gegen den Heeslinger SC, allerdings war dies der erste dreifache Punktgewinn seit dem 26. November 2017. Beim TB Uphusen hat es dagegen in diesem Jahr eine ganz andere Entwicklung gegeben. Schritt für Schritt haben sich Muzzicato und Co. zunächst aus der Abstiegszone geschlichen und sich nun den ersten Matchball im Kampf um den Klassenerhalt gesichert.

Artmann mit muskulären Problemen

Momentan ist aber noch nicht sicher, ob alle Spieler am Sonnabend zur Verfügung stehen. Johannes Ibelherr wird weiterhin verletzt fehlen. „Zudem hatten wir unter der Woche ein paar krankheitsbedingte Ausfälle“, sagt der Trainer. „Stefan Denker, Thomas Mennicke und unser zweiter Torhüter Jannik Wetzel konnten nicht trainieren. Außerdem hatte Kevin Artmann muskuläre Probleme. Wir müssen sehen, in welcher Verfassung diese Spieler am Wochenende sind.“