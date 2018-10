Zeigte in Cloppenburg auch, wo es im Angriff lang geht: Uphusens Abwehrchef Frithjof Rathjen (rechts). (Björn Hake)

Cloppenburg. Drei Spiele hatte Fabrizio Muzzicato auf Frithjof Rathjen verzichten müssen. Muskuläre Probleme und seine Trainertätigkeit bei Werders Jugend waren die Gründe. Im Auswärtsspiel am Dienstagabend gegen den BV Cloppenburg stand der Defensivakteur wieder zur Verfügung und avancierte gleich zum Matchwinner. Der TB Uphusen gewann die Partie der Fußball-Oberliga Niedersachsen auch dank der beiden Treffer von Rathjen mit 4:1 (1:1) – der höchste Saisonsieg für die Arenkampkicker.

„Ein glücklicher Umstand, dass er wieder dabei sein konnte. Es hat sich sehr bezahlt gemacht. Er hat unserem Spiel viel gegeben, nicht nur die zwei Tore. Sehr stark, dass er nach den drei Wochen Pause so gut zurückgekommen ist“, lobte der Coach Rathjen.

So zufrieden Muzzicato am Ende über die Partie beim BVC auch war, so unzufrieden war er nach der Anfangsviertelstunde. Der Grund: Es war wieder das passiert, was nicht passieren sollte. Im Vorfeld hatte Muzzicato betont, wie wichtig es für die Psyche sei, mal selbst in Führung zu gehen. Doch dem war nicht so. In Minute 15 brachte Luca Luniku die Gastgeber mit 1:0 in Front. „Gegen Cloppenburg zurückzukommen, ist brutal schwer. Sie sind clever, wissen, wie sie Freistöße ziehen und nehmen von der Uhr auch schon bei einem einfachen Abstoß 45 Sekunden runter. Aber die Mannschaft hat eine super Reaktion gezeigt“, berichtete Muzzicato.

Der TBU blieb trotz des Rückstandes spielbestimmend, kreierte sehenswert mehrere Chancen. Doch wie so oft, die meisten davon wurden vergeben. Die meisten sind aber nicht alle, eine wusste Philipp-Bruno Rockahr zu verwerten, indem er den richtigen Laufweg wählte und per feinem Zuspiel von Ole Laabs im Fünfmeterraum bedient wurde – 1:1 (31.). „Das war ein überragender Ball von Ole. Ich habe es mir später nochmals angesehen, weil ich dachte, dass der Pass ein Versehen war. Aber er war gewollt und einfach klasse“, schilderte der TBU-Coach.

Nach der Pause war dann den Gästen das sagenumwobene Spielglück holt. „Ein solches Tor wie zum 2:1 für uns fällt auch nicht alle Tag. Der Keeper hielt den Ball nicht fest und der landete vor den Füßen von Frithjof.“ Rathjen ließ sich nicht zweimal bitten und brachte die Gäste in Führung (63.). Vier Minuten später schlug Muzzicatos Fußballerherz noch höher, da er von der Entstehung des 3:1 sehr begeistert war. „Mert Bicakci spielt bei einem Konter einen super Ball in den Lauf von Sebastian Kurkiewicz, der den Keeper mit einem schönem Heber überwand. Ein klasse Spielzug“, lobte der Trainer. Dieser Treffer wurde zudem mit einem von der BVC-Bank ins Feld geschlagenen Störball versucht zu verhindern – vergeblich. „Unsportlich“, kommentierte Muzzicato knapp. Wenig später gab es das vierte TBU-Tor zu bejubeln. Nach einer Ecke von Viktor Pekrul köpfte Rathjen am zweiten Pfosten ein (72.) – 4:1 für die Gäste und gleichzeitig die Entscheidung. Für Muzzicato war insbesondere der zweite Treffer seines Defensivakteurs keine Überraschung. „Dafür war er schon in der Bremen-Liga bekannt.“

TBU verpflichtet Asbuchanow

Nach dem Schlusspfiff war der Coach neben den drei Punkten insbesondere froh darüber, dass seine Ansagen an die routinierten Spieler gefruchtet haben: „Sie haben sich der Verantwortung gestellt und ein super Spiel abgeliefert.“ Sein erstes Spiel für den TBU lieferte in Cloppenburg auch Rafail Asbuchanow ab. Der 29-Jährige war zuletzt vereinslos und ist ein alter Bekannter von Rockarh. Zusammen haben sie beim SV Ramlingen-Ehlershausen gespielt. „Er hat einen Monat mittrainiert und dabei überzeugt. Er ist vielseitig einsetzbar, flink und sehr professionell“, beschreibt Muzzicato seine neue Alternative.