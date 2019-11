Seine Mannschaft sei die bessere gewesen, so Sottrums Coach Daniel Mathies. Doch die drei Punkte blieben beim FC Hambergen. (Björn Hake)

„Ich weiß langsam nicht mehr, wie ich diese Niederlagen erklären soll. Ich würde ja gerne mal sagen, dass der Gegner einfach zu stark war.“ Daniel Mathies, Trainer des TV Sottrum, hat am 15. Spieltag der Fußball-Bezirksliga wieder einmal eine aus seiner Sicht unnötige Pleite mit seiner Mannschaft kassiert. Diesmal musste sich der TVS dem FC Hambergen mit 1:2 (0:1) beugen.

So sah es nicht nur Sottrums Coach. „Es sind danach einige auf mich zugekommen und haben gesagt: ,Das hättet ihr nicht verlieren dürfen.’ Und das hätten wir auch nicht“, erzählte Mathies. Warum: Weil die Gäste aus Sottrum dem Gegner zwar den Ball überlassen hatten, diese damit aber wenig anzufangen gewusst hätten. Torchancen waren aber dennoch auf beiden Seiten zunächst Mangelware. Kurz vor der Pause stand es dann plötzlich 1:0 für die Gastgeber. Sottrum verlor im Spielaufbau den Ball und zwei Pässe später traf Keno Liebschner für den FCH (41.). Der TVS steckte aber nicht auf und stellte schnell wieder den Ausgleich her. In Minute 56 war dafür Sinan Reiter verantwortlich. Im Anschluss war Sottrum am Drücker, das nächste Tor erzielte aber Hambergen durch Frederik Nagel (63.). Wieder drückte anschließend Sottrum, verpasste aber weiterhin, die Chancen zu nutzen. Unter anderem war ein Pfostentreffer dabei und Patrick Brillowski scheiterte im Eins-gegen-Eins am FCH-Keeper. Jedoch musste auch Sottrums Keeper Tobias Engel im Eins-gegen-Eins seine Klasse beweisen.