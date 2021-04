Mathis Bochinski trägt künftig das Trikot der Schlossparkkicker. (TSV Etelsen)

Der TSV Etelsen hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison unter Dach und Fach gebracht. Wie Andre Koopmann, Sportlicher Leiter des Fußball-Landesligisten, mitteilte, wechselt Mathis Bochinski zu den Schlossparkkickern. Der Abwehrspieler kommt von der U19 des Jugendfördervereins Ahlerstedt/Ottendorf/Bargstedt/Harsefeld/Heeslingen (JFV A/O/B/H/H), die in der Niedersachsenliga spielt. „Wir hatten es letztes Jahr schon probiert ihn zu holen. Er hat in der Jugend auf ordentlichem Niveau gespielt. Für sein Alter bringt er eine stattliche Größe mit“, ist Koopmann vom 19-Jährigen angetan.

Bochinski ist für die rechte Abwehrseite eingeplant, kann aber auch in der Innenverteidigung spielen. In seinem ersten Jahr im Herrenbereich soll er von Kapitän Simon Gloger lernen, der seit Jahren die rechte Defensivbahn am Schlosspark beackert. Dass in Zukunft weitere jüngere Spieler den Weg nach Etelsen finden, hält Koopmann nicht für ausgeschlossen. „Wir haben mehrere Jungs, die beim Alter eine Drei vorne stehen haben. Wir müssen daher versuchen, den Kader ein Stück weit zu verjüngen“, erläutert der Sportliche Leiter.

Derweil müssen die Schlossparkkicker in Zukunft auf Rene Hinrichs und David Airich verzichten. Hinrichs zieht es zurück zu seinem Heimatverein SV Komet Pennigbüttel, Airich war eh nur bis zum Winter als Ersatz für die verletzten Timo Schöning und Bastian Reiners vorgesehen. Beide sind mittlerweile wieder fit.