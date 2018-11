Die ganze Arbeit, die Marcel Hein (rechts) und sein Coach Marc Borna in die WM-Vorbereitungen gesteckt haben, trug nicht die erhofften Früchte. (Björn Hake)

Athen. Im Sport gibt es drei Varianten der Enttäuschung. Nummer eins ist die über sich selbst, über seinen eigenen Auftritt. Nummer zwei ist die auf seine Mitstreiter bezogen, sollten die nicht ihre Leistung abgerufen haben. Nummer drei ist die auf die Unparteiischen, sollten Fehlentscheidungen zum Misserfolg beigetragen haben. Da Marcel Hein keinen Mannschaftssport im üblichen Sinne ausübt, kommt Variante Nummer zwei für ihn nicht wirklich infrage. Die anderen beiden jedoch schon, und beide ereilten ihn zum ungünstigsten Moment überhaupt: Bei der Weltmeisterschaft im Kickboxen des Verbandes WKU, die in Athen stattfand.

Der Kampfsportler von Tamado Achim reiste mit großen Ambitionen nach Griechenland. „Die Vorgabe war das Treppchen. Aber ich wollte mehr, das muss man auch wollen, sonst braucht man nicht hinfahren“, betonte Marcel Hein. Heimtrainer Marc Bonar sowie seine Familie begaben sich mit auf den Weg gen Griechenland. Sie und sich selbst stolz machen wollte Hein. Doch am Ende überwog die Enttäuschung – trotz Bronze in der Kategorie Herren bis 80 Kilogramm, Viertelfinale in der Kategorie Veteranen Schwarzgurt bis 80 Kilogramm und Silber mit der Mannschaft.

Im Halbfinale (Herren/-80 kg) war es die eigene Leistung, mit der Hein nicht einverstanden war. „Die Vorbereitung lief gut, aber ich konnte im Kampf nicht das umsetzen, was ich kann und auch nicht die taktische Marschroute der Trainer umsetzen“, schilderte Hein. Somit ereilte ihn das Aus gegen einen starken englischen Kontrahenten. „Es ist einfach bitter, wenn man sich die ganze Zeit darauf vorbereitet, aber dann auf den Punkt genau nicht da ist. Zum einen lag es auch daran, dass man den ganzen Tag in der Halle saß und nicht wusste, wann man dran ist. Aber Ausreden findet man immer viele, letztendlich habe ich einfach meine Leistung nicht abrufen können.“

In seiner zweiten Kategorie ereilte ihn das Aus eine Runde früher. Diesmal war Hein mit seinem Kampf zufrieden, jedoch nicht mit der Wertung. „Laut Punktevergabe und aller Beteiligten habe ich den Kampf klar gewonnen.“ Doch der Arm, der den Gewinner des Duells anzeigt, streckte sich auf der gegnerischen Seite in die Höhe. Wieder kam sein Kontrahent aus England. „Es geht nicht immer fair im Sport zu“, fühlte sich Hein benachteiligt. Im Anschluss verließ er schnurstracks die Halle, feuerte seine Tasche arglos an die Seite und wollte für sich allein sein. „In der ersten Stunde hatte ich ans Aufhören gedacht. Man musste mich erst mal emotional wieder einfangen. Doch wie heißt es so schön: hinfallen, aufstehen, Krönchen richten und weiter gehen.“

Und es ging für ihn weiter, jedoch weiterhin negativ. Das deutsche Team hatte das Finale erreicht und stellte sich auf den Gegner Libanon ein. Entsprechend wurden die Kämpfer bereits gemeldet. Doch im Finale hieß der Gegner plötzlich England. „Libanon wollte nicht gegen uns antreten. Dann war es ein deutlicher Nachteil, dass wir nicht mehr umstellen konnten“, befand der 37-Jährige. So hatte der deutsche Athlet, der Kampf Nummer zwei bestritt, einen um zehn Kilogramm schwereren Kontrahenten vor sich und verlor. Es war die zweite Niederlage der Deutschen, was gleichzeitig die Entscheidung bedeutete. Mannschaftskapitän Marcel Hein kam nicht mehr zum Einsatz.

Letztendlich war die WM eine Enttäuschung für den Achimer Kickboxer. Die nächste Weltmeisterschaft findet in zwei Jahren in Kanada, in Montreal statt – mit Marcel Hein. „Das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich habe ein Ziel, den Titel. Ich will ihn nicht auf Biegen und Brechen, aber ich will ihn unbedingt.“ Dementsprechend geht es direkt wieder ins Training. „Mein Trainer hat zu mir gesagt, Samstag geht es direkt mit dem Training weiter.“