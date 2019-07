Charlotte Allerheiligen vom SV Westen. (Waldemar Rohrberg)

Mehrere Medaillen haben die Sportschützen des SV Etelsen am fünften Wettkampftag in Hannover bei den Landesverbandsmeisterschaften gewonnen. Und beim SVE scheint ein neuer Stern aufzugehen: Karin Leismann holte eine Gold-, eine Silber und zwei Bronzemedaillen, zwei davon mit der Mannschaft. Auch Helga Heitmann aus Etelsen gewann eine weitere Goldmedaille und wurde Landesverbandsmeisterin.

Über einen ersten Platz durfte sich auch Charlotte Allerheilgen vom SV Westen freuen. Heinz-Hermann Rosbrock vom SV Baden gewann ebenfalls eine weitere Gold- und Silbermedaille hinzu. Sein Vereinskollege Horst Heywinkel freute sich über eine gewonnene Silbermedaille. Natürlich gewann die Ausnahmeschützin Heidrun Schäfer vom SV Etelsen weitere Medaillen in Hannover: einmal Silber sowie dreimal Bronze. Sie schnappte sich die Medaillen in den Disziplinen Zimmerstutzen, Kleinkaliber (KK) sitzend/Auflage über 100 Meter und KK sportliche Auflage über 50 Meter. Eine Bronzemedaille durfte sich Simon Hegerfeld vom SV Kirchlinteln um den Hals hängen lassen. In der Disziplin Luftpistole wurde er bei den Junioren I mit 340 Ringen Dritter.

Weitere Informationen

Landesverbandsmeisterschaften

Ergebnisse fünfter Wettkampftag in Hannover

LG Auflage, Senioren I: 14. SV Etelsen 934,8; 34. SV Westen 928,9; 36. SV Klein-Linteln 928,9; Einzel, Senioren I: 24. Heiko Rohlfs (SV Etelsen) 311,9; 49. Maik Meier (SV Klein-Linteln) 310,1; Seniorinnen I: 22. Silke Eglins (SV Etelsen) 312,4; 24. Heike Wimmer-Bonin (SV Achim) 312,4; Senioren II: 10. Hermann Thran (SV Holtebüttel) 313,4; 31. Reinhard Rugen (SV Klein-Linteln) 308,8; 44. Hans-Hermann Meyer (SV Posthausen) 306,7; Seniorinnen II: 4. Charlotte Allerheiligen (SV Westen) 312,1; 9. Margret Hoopmann (SV Etelsen) 310,5; 22. Elfi Buttelmann (SV Holtebüttel) 308,2; Zimmerstutzen, Mannschaft Senioren III: 2. SV Baden I (Heinz-Hermann Rosebrock, Horst Heywinkel, Heidrun Schäfer) 868,6; 4. SV Baden II 812,5; Seniorinnen III: 9. Heidrun Schäfer (SV Baden) 281,4; Senioren V: 1. Heinz-Hermann Rosebrock (SV Baden) 293,9 in den Serien 99,6/98,7 und 95,6; 2. Horst Heywinkel 293,3; 7. Horst Schröder 278,2; 8. Ingrid Koldewei 276,4 (alle SV Baden), 9. Johann Bergmann (SV Achim) 275,9

KK sitzend Auflage 100 Meter, Senioren I: 14. Heiko Rohlfs (SV Etelsen) 307,5; Senioren II: 4. Hermann Thran (SV Holtebüttel) 309,6; Seniorinnen II: 1. Charlotte Allerheiligen (SV Westen) 310,0 (101,8/104,8 und 103,4), 5. Margret Hoopmann (SV Etelsen) 306,2; Mannschaft Senioren III: 3. SV Etelsen I (Karin Leismann, Heidrun Schäfer, Helga Heitmann) 927,5; Einzel, Seniorinnen III: 1. Karin Leismann (SV Etelsen) 310,7 (103,0/104,2 und 103,5); 2. Heidrun Schäfer (SV Etelsen) 310,6 (103,0/104,3 und 103,3); Senioren IV: Jürgen Eggers (SV Armsen) 303,5; Seniorinnen IV: Helga Heitmann (SV Etelsen) 306,2; Senioren V: 10. Horst Penner 305,0; 14. Günter Thölke 302,9; Seniorinnen V: 3. Ingrid Fischer (SV Langwedel) 302,7; Senioren O: 5. Christine Hestermann (SV Eitze) 310,6; 6. Anja Behrmann (SV Langwedel) 308,6

KK Auflage 50 Meter, Mannschaft Senioren III: 3. SV Etelsen I (Karin Leismann, Helga Heitmann, Heidrun Schäfer) 907,9, 13. SV Baden I 895,3; 46. SV Baden II 878,0; 51. SV Döhlbergen-Rieda 873,3; 64. SV Stedorf 868,5; Einzel, Senioren III: 32. Heinz Hasch (SV Mühlentor) 299,6; 36. Dieter Bohlmann (SV Armsen) 298,9; Seniorinnen III: 2. Karin Leismann 303,9 (101,2/102,1 und 100,6); 3. Heidrun Schäfer 303,7; 10. Helga Heitmann 300,6 (alle SV Etelsen), 21. Wilma Friedrich (SV Uphusen) 298,0; Senioren IV: 6. Hermann Behrens (SV Posthausen) 304,9; 32. Jürgen Eggers (SV Armsen) 294,4; 46. Uwe Seifert (SV Baden) 292,0; Senioren V: 4. Heinz-Hermann Rosebrock 302,3, 10. Ingrid Koldewey 299,3; 17. Horst Heywinkel 297,2 (alle SV Baden), 39. Werner Schmidt (SV Stedorf) 292 ROH