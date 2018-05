Im Spiel zwischen dem TSV Etelsen und dem TV Meckelfeld war wenig von Fußball zu sehen, wie in dieser Szene mit Maik Behrens von dem Ball selbst. (Björn Hake)

Etelsen. Pass in den Lauf, Rückgabe per Hacke und über den Torwart in den Winkel geschlenzt. Ein schöner Doppelpass, ein schöner Abschluss, ein schönes Tor. Diese Szene war auf dem Fußballplatz in Etelsen zu beobachten. Manko Nummer eins an dieser Szene: Sie beschreibt einen Treffer des TV Meckelfeld, nicht des TSV Etelsen. Manko Nummer zwei: Es war der Höhepunkt der gesamten Partie, nicht eine einzige Szene kam annähernd an diese Kombination heran, der Rest war Fußball zum Abgewöhnen. Und dazu hatten insbesondere die Schlossparkkicker beigetragen, die mit einer erschreckend schwachen Leistung verdient verloren – 1:4 (1:1).

So groß die Euphorie doch nach den fünf Siegen in Folge war, so groß war nun die Enttäuschung nach der deutlichen Heimpleite gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf. Die Etelser saßen mit gesenkten Köpfen und leeren Blicken auf dem heimischen Rasen. In ihren Augen war zu lesen: "Was war das? Wie konnten wir nur so schlecht spielen?" Auch ihr Coach hatte darauf keine Antwort. "Dazu fällt mir grad nur schwer was ein", lautete Nils Goerdels erster Kommentar, ehe eine 30 Sekunden lange Pause folgte. "Ich bin enttäuscht, sehr enttäuscht. Die Jungs glaube ich auch", ließ Goerdel folgen. Sprachlosigkeit bestimmte die ersten Minuten nach Abpfiff. Nachvollziehbar bei dem, was zuvor 90 Minuten auf dem Platz zu beobachten war.

Es geht für Etelsen – wie auch für Meckelfeld – um den Klassenerhalt in der Landesliga, auf dem Niveau agierten aber beide Teams an diesem Tag nicht. Aus den Zuschauerreihen waren die Klassiker wie "Not gegen Elend" oder "Grottenkick" zu hören. Zu allem Überfluss machte der starke Wind den Spielern das Leben noch schwieriger. Langholz war an diesem Tag nicht möglich, der geschlagene Ball stagnierte anschließend in der Luft und fiel herunter, oder kam gar wieder zurück. Der Wind trug auch zum 1:0 für die Platzherren bei, welches von der Art zum Spielniveau passte. Eine Kopfball-Bogenlampe von Bastian Reiners landete zur Überraschung aller Anwesenden im Netz des TVM (17.). Gäste-Keeper Felix Kirchhoff, der angeschlagen zu sein schien, machte dabei eine äußerst unglückliche Figur. Es war die erste Torannäherung der Gastgeber, und es sollte eine der wenigen nennenswerten an diesem Tag bleiben.

Die Freude über die Führung währte zudem nur kurz. In Minute 26 wurde der im Sechzehner sträflich alleingelassene Kristopher Kühn per Flanke bedient – Kopfball zum 1:1. Ein aussichtsreicher Konter der Gäste war das Einzige und das Letzte was nochmals in Halbzeit eins für Spannung sorgte (45.+2). "Erste Halbzeit war noch in Ordnung, da haben wir Meckelfeld nach 25 Minuten hinten reingedrückt, ohne aber richtig druckvoll zu werden", analysierte Goerdel Hälfte eins.

Fußball ohne alles

Die Hoffnung bei allen Beteiligten und Zuschauern war, dass Halbzeit zwei besser werden würde. Doch dem war nicht so, im Gegenteil, das Niveau nahm weiter ab. Ein Fehlpass reihte sich an den nächsten, gelungene Kombinationen über mehrere Stationen hatten absoluten Seltenheitswert. Es stellte sich demnach nicht die Frage, wer sich die nächste Chance herausspielt, sondern wer die nächste Chance geschenkt bekommt und sie auch annimmt. Eine Einzelaktion von Bastian Reiners, dessen Schuss vom Meckelfelder Keeper pariert wurde, war eine Ausnahme.

Die nächste geschenkte Chance bekamen die Gäste, und die nutzten sie auch. Stephan van Freeden spielte unbedrängt einen Pass direkt in den Fuß des Gegners. Das Fatale daran, es war im Spielaufbau. Dementsprechend genügte ein Pass, ehe Johannes Christiansen freigespielt war und zum 2:1 der Gäste einschieben konnte (72.). Es folgte die schönste Szene des Spiels – aus neutraler Sicht. Dijar Kaval vollendete den Doppelpass per Hacke mit dem 1:3 (81.). In Minute 89 war es Micha Langreder, der per Fehlpass das 4:1 für den TV Meckelfeld von Philipp Wolfram ermöglichte. Unerklärlich waren diese Gegentore für den zukünftigen Etelser Coach – Gerd Buttgereit beobachtete das Spiel – und auch für den jetzigen. "Wir haben einfach schlechten Fußball gespielt in der zweiten Halbzeit, ohne Ideen, ohne Überzeugung, ohne Tempo, fahrlässig in den Zweikämpfen. So kannst du kein Spiel gewinnen. Ich kann nicht erklären warum."