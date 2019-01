Auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt: Der TV Baden und Nils Mallon merken nun nach der Niederlage in Kiel, dass die Luft im Abstiegskampf dünner geworden ist. (Björn Hake)

Kiel. Große Hoffnungen enden oftmals mit großer Ernüchterung. Das haben nun auch einmal mehr die Volleyballer des TV Baden erlebt. Mit der Ambition, die Heimserie des Kieler TV zu beenden, reisten die Badener am 13. Spieltag der 2. Bundesliga in den hohen Norden. Doch schnell musste der TVB die Realität erkennen und sein Vorhaben ad acta legen. Denn die Gäste waren chancenlos und traten die Heimreise mit einer deutlichen 0:3 (19:25, 18:25, 20:25)-Pleite an.

Die Gründe für die eindeutige Niederlage waren zahlreich: So fehlte es dem TVB an Flexibilität, Konstanz und auch dem letzten Willen der unbedingten Leistungsbereitschaft. „Wir haben es wieder nicht geschafft, ans Limit zu gehen“, bemängelte Coach Fabio Bartolone. Und genau das hatte der Trainer im Vorfeld als unabdingbar bezeichnet, will der TVB in dieser Klasse bestehen.

Nur noch ein Zähler

Die Chancen, dies am Ende der Saison auch als geschafft bezeichnen zu können, sind an diesem Spieltag etwas geschrumpft. Parallel zur Badener Niederlage punktete der ärgste Konkurrent, der USC Braunschweig, vor heimischer Kulisse mit 3:2 gegen Bitterfeld-Wolfen. Dadurch beträgt der Vorsprung von Bartolone und Co. auf den Tabellenvorletzten und somit den ersten Abstiegsplatz nur noch ein mageres Pünktchen. „Jetzt wird es richtig eng“, registrierte auch Badens Coach den Braunschweiger Sieg.

Eng ging es im Duell mit Kiel nur zu Beginn der Sätze zu. In deren Verlauf setzte sich der Gastgeber peu á peu ab und gab den Badenern keine Chance zur Aufholjagd. Jeder Satz glich dabei dem anderen. „Wir waren nicht variabel genug, der Block kam oftmals nicht, und Kiel war auch einfach unglaublich stark beim Aufschlag. Jeder Sprungaufschlag saß, da waren sie richtig konstant“, schilderte Bartolone.

Demnach war die Pleite schnell besiegelt, und auf dem Heimweg war genügend Zeit, sich grundsätzliche Gedanken zu machen. „Wir müssen die Realität akzeptieren, dass der Klassenerhalt nicht einfach wird. Nach dem Sieg gegen Moers (3:2 Mitte Dezember, Anm. d. Red.) war die Euphorie vielleicht schon zu groß. Wir müssen uns alle hinterfragen, auch ich. Wir müssen alle noch mehr daran glauben und noch mehr dafür arbeiten. Für eine gemeinsame Vision müssen Spieler und Trainer auch da hingehen, wo es schmerzt“, mahnt der Coach.

Bartolones warnende Worte bedeuten jedoch nicht, dass er die Fälle davonschwimmen sieht, er ist weiterhin überzeugt von seiner Truppe: „Wir haben es weiterhin in der eigenen Hand und haben auch die Qualität dazu.“ Der Fokus in der kommenden Woche wird darauf liegen, dass das Trainierte auch im Spiel abrufbar sein wird. Ob das funktioniert, wird sich am Sonntag gegen Schüttorf zeigen. Es ist die letzte Chance, sich ein positives Gefühl für die beiden „Endspiele“ gegen Braunschweig und Essen zu sichern.