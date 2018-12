Spielgestalter Sven Thormann erhielt von seinem Trainer ein Lob. (Björn Hake)

Sottrum. Seit April 2018 trainiert Andreas Pott die Landesliga-Handballer des TV Sottrum. Das Gefühl eines Sieges hat der 50-Jährige mit dem Wieste-Klub in dieser Zeit noch nicht erlebt. In den letzten vier Spielen der Saison 2017/2018 ist Pott mit dem TVS ebenso sieglos geblieben wie in den bisherigen Partien der aktuellen Spielzeit. Daran hat auch sich auch im Nachholspiel gegen den TuS Sulingen nichts geändert. Nach dem 27:35 (11:17) beenden die Sottrumer die Hinrunde ohne Punkte auf der Habenseite auf dem letzten Platz.

Wie fast immer musste Andreas Pott auch am Donnerstag improvisieren. Drei Spieler aus dem Innenbereich der 6:0-Deckung standen dem Coach gegen den Verbandsliga-Absteiger nicht zur Verfügung. Trotz der Niederlage hatte der Trainer Erfreuliches zu berichten. „In der zweiten Halbzeit haben wir in der Deckung mit einer 4:2-Variante verteidigt“, schilderte Pott. Das habe gut funktioniert. Durchgang zwei ging dann mit nur zwei Toren an die Gäste.

Kreisläufer Fabian Kihsing hatte Sottrum mit 1:0 in Führung gebracht. Danach übernahm der TuS Sulingen in der Sporthalle am Wilhelm-Schröder-Sportzentrum das Kommando. Ihre erstmalige Führung (2:1/4.) bauten die Spieler von Trainer Hartmut Engelke im weiteren Verlauf bis auf sieben Tore aus – 17:10 (28.). Am Ende der Partie betrug der Abstand acht Tore. „Die Chancenauswertung vom Kreis lag unter 50 Prozent“, sprach Andreas Pott ein Manko an. Ein Lob gab es vom Coach der Gastgeber für Mittelmann Sven Thormann. Für den TV Sottrum geht es im neuen Jahres nun gleich gegen die direkten Konkurrenten im Abstiegskampf: TV Spaden und SVGO Bremen heißen die ersten beiden Gegner.

Weitere Informationen

TV Sottrum - TuS Sulingen 27:35 (11:17)

TV Sottrum: Hopp, Gajewski - Schnäpp (7/7), Thormann (5), Freymuth (3), Herbst (3), Kihsing (3), Herberg (2), Karnick (2), Wenzel, Intemann, Kulgart

Siebenmeter: TV Sottrum 9/7, TuS Sulingen 6/6

Zeitstrafen: TV Sottrum 3, TuS Sulingen 2 PRÜ