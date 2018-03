Durften am vierten Spieltag zwei Siege bejubeln, mussten sich aber auch ebenso oft geschlagen geben: Viola Prahl (links) und Anika Müller (Mitte) vom RV Etelsen. (Güngör)

Mainz-Kostheim. Manchmal geben die gesammelten Punkte nicht das Bild wieder, das die Spieler während der Partien von sich selbst haben. So ist es auch an Spieltag vier der Radpolo-Bundesliga der Frauen für den RV Etelsen gewesen. Es war der Rückrundenstart, und in der Hinrunde hatten Viola Prahl und Anika Müller gegen die gleichen gegnerischen Duos lediglich eine Niederlage bei zwei Siegen und einem Remis hinnehmen müssen. Diesmal waren es zwei Niederlagen, denen zwei Siege gegenüberstanden. „Aber wir waren jetzt nicht enttäuscht. Klar, es hätte besser laufen können und wir haben schlechter als am ersten Spieltag gepunktet, aber die Entwicklung zählt“, resümierte Anika Müller. Und eben diese Entwicklung sei eine positive. „Viola ist jetzt endlich in der Bundesliga angekommen, wir sind jetzt eingespielter, und so macht es deutlich mehr Spaß.“ Dass sich das noch nicht in Punkte umwandeln ließ, sei dem noch fehlenden „Feintuning“ geschuldet.

Erfreulich verlief aber gleich das erste Spiel für den RVE, das in der Regel immer das „Problemspiel“ ist. Doch das abgeschlagene Kellerkind, die RSG Ginsheim, fertigten Prahl und Müller locker mit 12:2 ab. Es folgte jedoch ein 4:6 gegen den RSV Kostheim. „Wenn Viola unter Druck gesetzt wird, dann hat sie noch Probleme, Lösungen zu finden“, schilderte Müller. Zudem sei ihre Gegenspielerin eine Linkshänderin gewesen, was zusätzlich in Fehler mündete. Doch entmutigen ließen sich die Etelserinnen von diesem Rückschlag nicht, in Spiel drei dominierten sie wieder nach Belieben und verpassten dem RVW Naurod eine 10:3-Klatsche. Im letzten Spiel wartete dann der Tabellenführer, der RSV Kostheim II. Und schnell wurde klar, warum es der Ligaprimus ist. „Bei denen funktionierte einfach alles, bei manchen Schüssen war Viola noch dran, die gingen aber dennoch rein. Andere setzten sie wiederum perfekt in den Winkel“, erzählte Müller. Der RVE versuchte dagegenzuhalten, musste sich letztendlich aber mit 7:11 geschlagen geben.

Nun steht erst mal eine lange Pause an, erst am 9. Juni findet der fünfte Spieltag statt. Vor den beiden letzten Spieltagen belegt das Etelser Duo Rang sechs mit neun Punkten Rückstand zur Spitze und 14 Zählern Abstand auf die Abstiegsränge. Das Ziel, das Final-Six, das im September ausgetragen wird und in dem sich die besten vier Teams für die Deutsche Meisterschaft qualifizieren, ist somit weiter in Reichweite.