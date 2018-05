Sieben Tore markierte das Verdener Talent Jannik Rosilius. (Björn Hake)

Verden. In der Partie zwischen der HSG Verden-Aller und dem SVGO Bremen hat eine Sache nicht stattgefunden. Die beiden Mannschaften spielten in der Partie der Handball-Landesliga jeweils ohne Abwehrreihen. Daher bekamen die Zuschauer auch reichlich Tore zu sehen. Es sind mehr Treffer gefallen, als ein Handballspiel Minuten hat. Die Verdener waren sechsmal öfter erfolgreich als ihre Gäste und gewannen daher mit 43:37 (16:16).

„80 Tore habe ich in einem Spiel auch noch nicht oft gesehen“, sagte HSG-Trainer Sascha Kunze staunend. „Das war ein fantastisches Spiel, in dem beide Teams ohne Abwehr agiert haben. Man mag es kaum glauben, aber unser Torhüter Marten Kante hat dennoch gut gehalten.“ In Durchgang eins hielten sich sowohl die Verdener als auch die Bremer mit dem Torewerfen einigermaßen zurück – 16:16. Wobei 32 Tore in 30 Minuten auch schon eine stattliche Anzahl sind. Nach dem Seitenwechsel gab es aber kein Halten mehr. Kaum war auf der einen Seite ein Treffer gefallen, lag der Ball schon auf der anderen Seite im Netz.

Den vorentscheidenden Vorsprung hatte sich die HSG Verden-Aller in der 43. Minute herausgeworfen. Zu diesem Zeitpunkt traf Sascha Genee zum 33:25 für die Gastgeber. Danach produzierten beide Teams weiterhin Tore am Fließband, doch den Rückstand holte der SVGO nicht mehr auf. „Im zweiten Durchgang waren wir konsequenter“, meinte Sascha Kunze, der sich zudem über ein besonderes Detail freute: „Uns ist jetzt ein einstelliger Tabellenplatz nicht mehr zu nehmen. Das ist für einen Aufsteiger ein tolles Resultat.“